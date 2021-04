Perché si parla di una guerra tra Tommaso Zorzi e Barbara d'Urso

Una guerra fratricida. Così verrebbe da definire l'antagonismo tra Tommaso Zorzi e Barbara d'Urso di cui si vocifera molto in rete nelle ultime ore. Ma da che cosa nascono le indiscrezioni e perché i due volti, entrambi appartenenti alla stessa azienda, cioè Mediaset, sarebbero in una fase di rivalità?

L'attacco a viso aperto di Tommaso Zorzi a Barbara d'Urso

Ultimo indizio - in ordine di tempo - a far insospettire il pubblico è stato un siparietto andato in onda nell'ultimo appuntamento de 'Il Punto Z', la nuova trasmissione condotta da Zorzi e in onda su Mediaset Play. E' stato lo stesso Tommaso a tirar fuori l'argomento, in riferimento ad una recente ospitata di Akash Kumar, ex naufrago dell'Isola dei Famosi, a Domenica Live, il contenitore pomeridiano condotto dalla presentatrice napoletana. "Mi hanno fatto sapere che Barbara d’Urso appena ha capito che Akash stava per fare il mio nome in una delle sue trasmissioni ha risposto che lei non ne sapeva niente e non voleva che le venisse detto assolutamente niente", ha dichiarato Zorzi, per poi aggiungere: "Barbara, sappi che io invece ti nominerò sempre perché sei una professionista. Ti stimo e non credo a queste cattive lingue che appartengono solamente ai programmi trash e non a te".

In effetti, riguardando la clip in questione, quando il modello 29enne dagli occhi di ghiaccio ha fatto riferimento al suo rapporto contrastato con Zorzi, d'Urso ha preferito cambiare prontamente argomento. E' solo un caso? Chissà. Certo è che Tommaso c'ha visto malizia ed ha deciso di sottolinearla in occasione del suo programma in onda sul web.

Il precedente delle 'mancate ospitate'

Non solo. Già qualche settimana fa alcune dichiarazioni dell'influencer milanese (ultimo vincitore del Grande Fratello Vip e neo opinionista dell'Isola dei Famosi, tanto caro a Maria De Filippi che ne ha fatto lodi sperticate), aveva citato d'Urso aggiungendo una precisazione che aveva attirato l'attenzione del pubblico. "A due settimane dalla fine del GF Vip - aveva detto - ho iniziato l'Isola e volevo evitare sovraesposizioni. Ho evitato salotti in generale, non di certo solo la d'Urso". In tanti però avevano fatto notare che la webstar non aveva lesinato ospitate a Verissimo e al Maurizio Costanzo Show. To be continued...