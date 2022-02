Toni Morrison: su Sky Arte il ritratto della prima scrittrice nera Nobel nel ‘93

Premio Nobel nel 1993, Toni Morrison è considerata una delle autrici più importanti del ventesimo secolo e una delle più influenti per tutta la letteratura afroamericana. Il documentario Toni Morrison: scrittrice attivista racconta la storia di quella che è, a tutti gli effetti, un riferimento per l’impegno sociale attraverso il romanzo.

L’appuntamento è oggi in prima serata su Sky Arte a partire dalle 21:15.

Chi è Toni Morrison

Toni Morrison – pseudonimo di Chloe Ardelia Wofford – nasce in Ohio nel 1931 da una famiglia nera della classe operaia. Compiuti gli studi e iniziata una carriera prima accademica e poi come editor, pubblica il suo primo romanzo nel 1970. “L’occhio più azzurro” racconta la storia di una bambina nera che sogna di essere come i bianchi 4 avere gli occhi azzurri come Shirley Temple. Il libro ottiene subito ampio consenso di pubblico e critica, e nel ’73 Toni scriverà il suo secondo romanzo, “Sula”, a cui faranno seguito i successi “Amatissima”, storia di una nera fuggiasca che uccide la figlia per risparmiarle una vita in schiavitù, “Jazz”, “Amore” e “A casa”. Vincerà un Premio Pulitzer, l’American Books Award e infine, nel 1993, il premio Nobel per la letteratura. Toni Morrison è considerata una delle più importanti autrici postcoloniali, capace – attraverso la scrittura – di dare voce a temi come la storia e la dignità degli afroamericani, della comunità, della forza femminile e del valore della memoria.

Toni Morrison: scrittrice attivista, dove vederlo stasera in tv (venerdì 25 febbraio)

Toni Morrison: scrittrice attivista, il documentario che ripercorre la vita e la carriera della storica scrittrice afroamericana, va in onda stasera alle 21:15 su Sky Arte (canale 120).