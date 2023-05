Torna "Un giorno in pretura": quando comincia, le anticipazioni, il caso Johnny Depp

Tra le pietre miliari della televisione italiana (il debutto è datato 1985), "Un giorno in pretura" si appresta a tornare su Rai 3 con un nuovo ciclo di puntate, in partenza sabato 6 maggio 2023. Il primo appuntamento è dedicato ai casi di violenza subiti da alcuni anziani in una casa di riposo a Castellamare del Golfo (provincia di Trapani).

Un giorno in pretura: anticipazioni del 6 maggio 2023

Al via sabato 6 maggio 2023 un nuovo ciclo di appuntamenti con lo storico programma di Rai 3 "Un giorno in pretura", trasmissione di genere documentaristico-criminologico che già dagli anni '80 portava nelle case degli italiani vicende giudiziarie rilevanti. I casi possono riguardare personaggi noti o meno, ma le telecamere della trasmissione restituiscono con obiettività i punti salienti dei processi: alcune volte gli esiti sono quelli annunciati, diverse altre volte le sorprese irrompono nell' aule di tribunale.

Le sette nuove puntate, che vanno generalmente in onda nella terza serata di Rai 3, sono ancora una volta presentate dalla conduttrice e autrice televisiva Roberta Petrelluzzi e si aprono con un episodio dal titolo "La casa degli orrori". La vicenda ha avuto luogo a Castellamare del Golfo (provincia di Trapani), nella casa di riposo Villa Rosanna: qui un'operatrice ha denunciato casi di violenze e maltrattamenti subiti da alcuni pazienti anziani proprio all'interno della struttura. Installate delle telecamere nascoste, in due settimane sono emersi dinamiche che sono valse a Villa Rosanna l'etichetta di "casa degli orrori". Il verdetto parla chiaro: sono stati arrestati il direttore Matteo Cerni, la sua compagna e vicedirettrice Rosanna Galatioto e ad altre due operatrici. Davanti al giudice gli imputati hanno dovuto dare conto di molti reati.

Una delle prossime puntate di "Un giorno in pretura" sarà dedicata al processo che ha visto protagonisti il noto attore statunitense Johnny Depp e l'ex moglie e collega Amber Heard. Quest'ultima aveva denunciato l'attore per per maltrattamenti. Il procedimento giudiziario si è concluso con l'assoluzione di Depp, ed ha ricevuto un'attenzione mediatica straordinaria. Altro appuntamento previsto è invece incentrato sull’omicidio di Serena Mollicone, la giovane uccisa nel 2001 in provincia di Frosinone.

Dove vedere “Un giorno in pretura” (6 maggio 2023)

La prima puntata stagionale di “Un giorno in pretura” va in onda oggi, sabato 6 maggio 2023, a partire da 0.35 su Rai 3. Il programma è visibile anche - in live streming e on demand - sulla piattaforma RaiPlay.