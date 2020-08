Torna ‘Willy, il principe di Bel-Air’: il reboot avrà una chiave drammatica

Gli adolescenti degli anni Novanta ricorderanno ‘Willy, il principe di Bel-Air’ come una delle serie tv più iconiche del periodo, determinante per l’ascesa al successo del suo protagonista Will Smith. Oggi la celebre sitcom americana torna alla ribalta per la notizia riportata da The Hollywood Reporter che parla di un suo reboot in chiave drammatica, ispirato a un trailer realizzato nel 2019 dal direttore della fotografia Morgan Cooper diventato da subito virale con oltre sette milioni di view su YouTube.

“Per quanto divertenti siano gli episodi, c’era un intero altro livello da esplorare con un altro sguardo. Una versione drammatica del materiale originale significa rivedere le trame ma dargli comunque un tocco unico di originalità”, ha spiegato l’attore, colpito da ciò che uno sguardo più drammatico potesse offrire alla serie che, nella sua versione originale, andò in onda dal 1990 al 1996 per 150 episodi in sei stagioni. La sitcom raccontava la vita di un ragazzo proveniente da Filadelfia trasferitosi nella villa di Bel Air per vivere con dei ricchi parenti.

Il reboot di ‘Willy, il principe di Bel-Air’

Prodotti dai Westbrook Studios di Jada Pinkett Smith e dello stesso Will Smith, gli episodi del reboot di ‘Willy, il principe di Bel-Air’ avranno la durata di un'ora e saranno diretti e co-seneggiati da Cooper. Intanto i coniugi Smith stanno già provvedendo a proporre la nuova serie ai vari servizi di streaming. Al centro della trama ci sarà il percorso del giovane Will dalle strade di Philadelphia alle lussuose ville di Bel-Air, mostrando conflitti, emozioni e problemi che non avevano trovato spazio nella sitcom.

(Di seguito il trailer di Morgan Cooper)