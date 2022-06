Tornare a vincere, stasera su Canale 5 il film con Ben Affleck: trama e cast

In onda questa sera alle 21.20 su Canale 5, Tornare a vincere è un film del 2020 interpretato da Ben Affleck. Il regista Gavin O’Connor, già autore di Warrior, dirige la storia di un uomo al quale la vita sembra aver voltato le spalle. Affidatogli l’incarico di allenare una giovane squadra di basket, avrà la possibilità di un riscatto. Scopriamo qualcosa in più su questo lungometraggio.

Tornare a vincere: cast e trama

Tornare a vincere (in originale The Way Back) è un film del 2020 diretto da Gavin O’Connor. Precedentemente il regista aveva già diretto storie di uomini strettamente legati ad ambiti sportivi: Miracle con Kurt Russell (hockey) e Warrior con Tom Hardy (lotta). In Tornare a vincere il protagonista è Ben Affleck e lo sport con cui si confronta è il basket. La pellicola racconta la rinascita e il riscatto di un uomo. Il divo, compagno di Jennifer Lopez, è affiancato da un gruppo di attori meno noti: Al Madrigal, Janina Gavankar, Michaela Watkins, Brandon Wilson, Will Ropp. Tornare a vincere narra la storia di Jack Cunningham, un operaio in forte crisi: la morte del figlio e la separazione con la moglie hanno indotto l’uomo a uno stato di solitudine e alcolismo e la sorella Beth è l’unica che riesce a stargli un po’ vicino. Il rettore del college che aveva frequentato da giovane gli propone di allenare la squadra di basket della scuola. Accettato con titubanza l’incarico, l’uomo riesce pian piano a dare insegnamenti e motivazioni ai suoi giovani allievi. Soprattutto, instaura un rapporto speciale con l’introverso Brandon, orfano di madre e dal grande talento. Per Jack non sarà facile superare i precedenti traumi, ma i ragazzi del team lo aiuteranno.

Dove vedere Tornare a vincere (domenica 26 giugno 2022)

“Tornare a vincere” viene trasmesso da Canale 5 domenica 26 giugno a partire dalle 21.20. Il film è visibile anche in live streaming e on demand su Infinity.