Totti- Blasi: a Non è l’Arena, le rivelazioni dell’ex marito di Noemi Bocchi

La burrascosa separazione tra Ilary Blasi e Francesco Totti continua a rimanere al centro dell’attenzione del pubblico e dei media.

Questa volta, a rivelare retroscena e aspetti inediti della fine di questo lungo matrimonio vip, e soprattutto della donna che ha sostituito la bionda showgirl nel cuore dell’ex capitano della Roma è Massimo Giletti che a Non è l’Arena, ospita l’imprenditore Mario Caucci, ex marito con il dente avvelenato della nuova compagna di Totti, Noemi Bocchi.

Dopo diverse esternazioni sulla stampa, Caucci parla per la prima volta in tv e spiega il perché della scelta.

“Ho deciso di parlare in tv perché questa storia è la pagina più nera della mia vita.”ha detto l’imprenditore che racconta l’incontro fatale e l’inizio della storia d’amore con Noemi Bocchi.

La storia d’amore tra Mauro Caucci e Noemi Bocchi

“Ci siamo conosciuti ad una festa di amici comuni e abbiamo iniziato a frequentarci praticamente da subito”. Ricorda Caucci. “Era una bellissima ragazza e sopratutto una donna che ti sa prendere perché ti fa vedere e vivere il lato bello della vita: ama viaggiare, divertirsi e sa far stare bene un uomo”.

Basta una domanda di Giletti però, perché questo quadro cambi del tutto, con Caucci che va più a fondo nella definizione della donna che ora divide la vita con Francesco Totti. “Noemi è una donna molto furba che sa dove vuole arrivare, e dove è ora lo dimostra pienamente. E’ una donna che se non si ha un carattere forte è capace di portarti dove vuole lei”.

Il ritratto che ne fa l’ex marito, comprensibilmente ferito, risulta davvero impietoso, con la descrizione di un’insaziabile arrampicatrice sociale, una classica dark lady che farebbe di tutto per realizzare le proprie ambizioni.

“Puntava ad ottenere qualsiasi cosa non essendo mai contenta e cercava sempre altro, sempre qualcosa di più”.

Secondo Caucci, tutto ciò che fa l’ex moglie è finalizzato ad avere uno status di vita alto in una sorta di rincorsa che non finisce mai, perché non si arriva mai ad avere una vera soddisfazione.

Non solo gossip, ma vera sofferenza

“Qui non si parla di gossip, si parla di vita vera, di uomini e donne che soffrono.“ dice l’uomo, raccontando la sua versione della storia, non senza difficoltà davanti alle telecamere. “Quando l’ho conosciuta mi aveva fatto perdere la testa e io vedevo in lei tutte le cose belle della vita, a iniziare dalla possibilità di fare una famiglia e i miei due figli. Mai avrei voluto che accadesse tutto questo e mai lo avrei immaginato”.

Il legame tra Caucci e Noemi Bocchi, a quanto racconta l’uomo si spacca quando muore la madre di lei nel 2017. Un mese dopo la moglie avrebbe chiesto una pausa di riflessione, poi trasformatasi in separazione.

“Io ho passato degli anni terribili dopo la morte di mia madre e la separazione da mia moglie. In meno di un mese ho perso tutto”dice Caucci a Giletti,

Quando si sono lasciati l’uomo racconta ha vissuto un momento di grande depressione che ha portato anche al fallimento della sua azienda e ha sottolineato che proprio questa sofferenza profonda è stato il motivo che l’ha spinto a parlare. “Non è solo gossip, è sofferenza vera”.

Le accuse di Noemi Bocchi e un messaggio a Francesco Totti

Un matrimonio che finisce, come conferma anche la storia di Francesco Totti e Ilary Blasi, si porta dietro sempre complicatissimi strascichi, e così è successo anche tra Caucci e Noemi Bocchi, anche considerato il fatto che ci sono una causa di divorzio in corso e due figli di mezzo.

Secondo quanto riporta Massimo Giletti Noemi Bocchi ha accusato il marito di aver abbandonato economicamente lei e i due figli e anche di maltrattamenti verso di lei. A domanda precisa l’ex marito dice di non essere mai venuto meno ai suoi impegni, aggiungendo che in un secondo momento ha pagato cifre più basse, ma sottolineando di non aver mai lasciato senza sostentamento l’ex moglie e i due figli.

Infine il conduttore chiede all’ospite se vuole mandare un messaggio all’uomo che oggi convive con la sua ex moglie e Caucci risponde:

“Totti, come la maggior parte delle persone che vivono momenti difficili, secondo me ha fatto un grande errore sfasciando la famiglia. Per la famiglia bisogna combattere sempre, perché andare è la cosa più semplice, restare no”.