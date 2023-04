Totti torna in tv e "sfida" Ilary: stasera super duello tra ex

L'uno contro l'altra non solo in un'aula di tribunale ma anche in tv, nello stesso giorno e alla stessa ora: così Francesco Totti e Ilary Blasi si ritrovano stasera, lunedì 24 aprile 2023, distanti ma metaforicamente vicini nello spazio televisivo che li ospita, rispettivamente su Dazn e su Canale 5. Dopo mesi di colpi e contraccolpi, di pungenti frecciate e repliche indirette, la ex coppia più chiacchierata dell'anno si fa una specie di concorrenza, dunque, per quanto il loro pubblico sia decisamente diverso.

Per l'ex capitano della Roma quella di oggi segna un ritorno in tv dopo mesi di assenza, ospite da Pierluigi Pardo a Supertele su Dazn dopo il posticipo Atalanta-Roma. Diversa, invece, la situazione per la ex moglie che, per quanto sia tornata solo una settimana fa a condurre dopo un anno l'Isola dei Famosi, quello televisivo resta sempre il suo ambiente familiare da cui anche questa sera condurrà in diretta una nuova puntata del reality. Uno spazio dove la conduttrice è ormai di casa e da cui proprio nel giorno del suo ritorno ha lanciato battutine nemmeno troppo velate proprio all'ex marito: "Tante cose sono cambiate da un anno a questa parte, come sapete un uomo che era al mio fianco oggi non c'è più..." ha affermato facendo poi il nome dell'ex partner di lavoro Nicola Savino. E ancora: "Per uno che va c'è sempre uno che arriva: Enrico Papi" ha aggiunto per presentare il nuovo opinionista. E chissà se anche stasera in qualche modo Ilary tornerà velatamente sulla sua vita privata... Di certo la coincidenza che la vede "sfidare" l'ex marito anche in tv non passa inosservata.

I primi accordi tra Totti e Blasi

Intanto la prima sentenza del tribunale ha stabilito che Totti versi un assegno mensile a Blasi da 12500 euro per il mantenimento dei figli Cristian, Chanel e Isabel, affidati in modo condiviso a entrambi. Lei continuerà a vivere nella mega-villa all'Eur che, tuttavia, dovrebbe pagare di tasca sua parte degli altissimi costi di gestione della villa pari a 30 mila euro al mese. L'enorme residenza da 1.500 metri quadri comprende, infatti, 25 stanze, campi da tennis e da calcetto, parco, Spa, due piscine, telecamere e sofisticato sistema di sicurezza e anche un macchinario per la separazione automatica della spazzatura, per un valore di circa 18 milioni. A ciò si aggiungono le bollette (l'ultima del gas pare sia stata di circa 10 mila euro) e gli stipendi di governanti, giardinieri, addetti alla sicurezza.