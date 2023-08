Tra le onde delle Hawaii, il film stasera in tv: trama e cast

Per il ciclo "Destinazione amore", Rai 1 trasmette oggi, 2 agosto 2023, a partire dalle 21.25, il film per la televisione "Tra le onde delle Hawaii". Storia di Emma, promettente cuoca che, delusa dal fidanzato, raggiunge la zia alle Hawaii. Qui incontra l'insegnante di surf Ben. Tra i due nascerà l'amore?

Tra le onde delle Hawaii: trama e cast del film

Emma è una promettente chef che lavora nel ristorante del suo fidanzato Garrett. Le cose sembrano andare bene tanto che un temibile chef gastronomico si presenta al locale per constatarne la bontà dei piatti. La prova può dirsi pienamente superata e il critico porge i complimenti per le pietanze. Peccato che Garrett si prende il merito delle preparazioni dei piatti. Emma non la prende per niente bene e decide di troncare la relazione e stacca la spina: si reca alle Hawaii da sua zia June. Colpita dallo splendido mare del luogo, prende lezioni di surf da un istruttore di nome Ben. La conoscenza tra Emma e Ben nasconde però anche una dolorosa affinità: la morte della madre per la ragazza, quella della moglie per il ragazzo. Intanto la protagonista conosce Frankie, un amico della zia che le propone di partecipare a un cooking show televisivo. Quando Emma accetta, si accorge che tra i giudici della gara c'è proprio Garrett. Quest'ultimo non può fare a meno di notare la simpatia nata tra la sua ex e Ben.

"Tra le onde delle Hawaii" è un film del 2022 realizzato per la televisione, targato Hallmark Channel. Il titolo originale "Groundswell" è lo stesso del romanzo di Katia Lee dal quale il film è tratto. Le Hawaii, arcipelago vulcanico isolato nel Pacifico centrale, rappresentano uno dei luoghi da sogno per eccellenza, ma al di là dell'aspetto paesaggistico, il lungometraggio imbastisce una storia puramente sentimentale, che alterna momenti leggeri ad alcune parentesi drammatiche. "Tra le onde delle Hawaii" è diretto da Lee Fiedlander, regista attiva prevalentemente in televisione che per questo film ha lavorato con un cast composto da:

Lacey Chabert (Emma)

Ektor Rivera (Ben)

Tracy Yamamoto (Aunt June)

Omar Bustamante (Frankie)

Darren Darnborough (Garrett)

Walter S. Gaines (Sheridan)

Katie Lee (Katie Lee Biegel)

Dove vedere “Tra le onde delle Hawaii” in tv e in streaming

Il film “Tra le onde delle Hawaii” va in onda su oggi, mercoledì 2 agosto 2023, a partire dalle 21.25 su Rai 1; ed è visibile anche sulla piattaforma RaiPlay, in live streaming e on demand.