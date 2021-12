"Trafficante di virus", su Prime Video il film ispirato alla storia vera di Ilaria Capua

La storia di Ilaria Capua è una delle pagine più buie dell'Italia negli ultimi anni. La scienziata ingiustamente accusata di "traffico di virus" e additata da un'inchiesta giornalistica ha subito processi e attacchi mediatici completamente infondati e ingiustificati, da cui solo dopo anni è uscita con la sua reputazione internazionale che - per fortuna - non ha mai risentito di quelle accuse, tanto da portarla a lavorare negli USA, dove la professoressa Capua ancora lavora da quando ha lasciato la Camera dei deputati.

Capua ha scritto nel 2017 un libro sulla sua vicenda, Io, trafficante di virus. Una storia di scienza e amara giustizia, e ora da quel libro è stato (liberamente) tratto un film di prossima uscita su Amazon Prime Video, intitolato appunto Trafficante di virus. Ecco tutte le informazioni sul film.

Quando esce "Trafficante di virus" su Prime

Il film sarà disponibile in esclusiva sulla piattaforma streaming di Amazon a partire da lunedì 13 dicembre 2021.

Di cosa parla il film "Trafficante di virus"

Irene (il personaggio principale del film, ispirato appunto a Ilaria Capua) e? ricercatrice presso un importante istituto zooprofilattico italiano. Ha una bella famiglia e una grande passione per il suo lavoro, che svolge con intelligenza e lungimiranza per affrontare epidemie dilaganti tra animali che potrebbero mettere in pericolo anche la salute degli esseri umani. A causa di un’inchiesta giudiziaria condotta nel corso di diversi anni, la sua vita e? destinata a cambiare.

Il cast di "Trafficante di virus"

Il film è diretto da Costanza Quatriglio. La protagonista è Anna Foglietta, con lei nel cast ci sono Michael Rodgers, Andrea Bosca, Isabel Russinova, Beatrice Fedi, Fulvio Falzarano, Alberto Basaluzzo, Francesco Biscione, Nadia Brustolon, con la partecipazione di Roberto Citran, Paolo Calabresi nel ruolo di Sandro, con la Partecipazione di Luigi Diberti.

Una produzione Picomedia con Medusa Film, realizzata da Picomedia, in collaborazione con Prime Video, in collaborazione con Trentino Film Commission.

Il trailer del film

Il trailer di Trafficante di virus è stato pubblicato su YouTube da Amazon Prime Video Italia.