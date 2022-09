Trespass, stasera in tv il film con Nicole Kidman e Nicholas Cage: trama e cast

In onda oggi, 28 settembre, in prima serata su Italia1, “Trespass” è l’ultimo film realizzato per il grande schermo dal regista Joel Schumacher. Un thriller che segue una famiglia borghese che subisce l’irruzione nella loro villa da parte di una banda di criminali. Interpretato da Nicole Kidman e Nicholas Cage e inedito nelle nostre sale, il film non tralascia la componente psicologica dei personaggi.

Trespass: trama, cast e curiosità

La storia del film segue una famiglia americana formata da Kyle, un commerciante di diamanti, sua moglie Sarah e la giovane figlia dei due, Avery. I tre vivono in Louisiana, in una villa di lusso. Dietro la loro apparente tranquillità, si celano rapporti non particolarmente felici. Una sera quattro malviventi entrano in casa: sono Elias, Petal, Jonah e Ty. L'intento della banda è quello di rubare più denaro e beni preziosi possibili in 15 minuti circa. I criminali vengono intralciati dall'intervento di Kyle, Sarah e Avery e, di fronte alla loro volontà di non consegnare il denaro, la gang li prende in ostaggio. Nel corso di una notte emergeranno violenza e segreti fino a quel momento tenuti nascosti. Alcune storie del passato finiranno con il mettere in luce legami tra vittime e carnefici. Datato 2011, “Trespass” è l’ultimo film realizzato per il cinema da Joel Schumacher, scomparso nel 2020 e autore di successo (soprattutto negli anni ’90) di film come "Un giorno di ordinaria follia", "Il cliente", "Batman Forever" e "Il momento di uccidere". Per l’occasione dirige due star dal calibro di Nicole Kidman e Nicholas Cage. Il film mette in scena vari ingredienti tipici del thriller contemporaneo concentrando l'azione in un ridotto arco temporale. Mentre imbastisce la tensione, la narrazione scava nel passato dei vari protagonisti (sia dei criminali che delle vittime), facendo emergere le componenti psicologiche del gruppo di personaggi. Non bene accolto dalla critica e in Italia arrivato direttamente sul mercato home video, la messa in onda permette di far conoscere questa pellicola ad un ampio pubblico, che potrà rivalutarla o meno.

Dove vedere Trespass in tv e in streaming

Trespass va in onda mercoledì 28 settembre alle 21:20 su Italia 1 e, in live streaming e on demand, sulla piattaforma Mediaset Infinity.