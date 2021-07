Era un uomo, ora è una donna: sarà sul trono di Uomini e Donne

Svolta storica per il dating show condotto da Maria De Filippi. Appuntamento in autunno su Canale 5

Uomini e donne si prepara ad una svolta storica. Dopo aver combattuto per i diritti della comunità LGBT con l'inclusione del Trono Gay nella trasmissione, adesso il dating show di Maria De Filippi ospiterà una nuova tronista con un passato da uomo. La prossima edizione della trasmissione di Canale 5 andrà in onda a partire da settembre, sempre nel primo pomeriggio della rete ammiraglia Mediaset.

Chi è la nuova tronista

"Era un uomo, ora è una donna", spiega il (sempre informatissimo) sito Dagospia, "sarà la nuova tronista di Uomini e Donne. La prescelta ha già concluso il suo percorso di transizione, nella vita è una commessa". "L'edizione in partenza a settembre confermerà il mix trono over e trono classico, quest'ultimo con quattro tronisti, di cui due uomini - si legge ancora - L'identità della tronista è al momento segreta".

Cinque anni fa il trono gay

La sfida di Uomini e Donne, trasmissione basata su incontri sentimentali, arriva a 25 anni dalla prima puntata. Nella stagione 2016/2017, la trasmissione si era attestata come una delle prime ad aprire all'inclusività, inventando il "trono gay". Un esperimento durato due anni e che ha visto come protagonisti Claudio Sona ed Alex Migliorini. Come reagirà il pubblico di Canale 5?