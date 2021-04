Tropea è il Borgo dei Borghi 2021: la Perla del Tirreno vince la sfida tra le bellezze d’Italia su Rai Tre

L’annuncio durante la trasmissione di Rai Tre condotta da Camila Raznovich, giunta ormai all’ottava edizione. Al secondo posto Baunei, in Sardegna, e al terzo Geraci Siculo, in provincia di Palermo

Tropea è il Borgo dei Borghi 2021. La “Perla del Tirreno” ha vinto il concorso nazionale “Il borgo dei borghi”, sbaragliando la concorrenza degli altri gioielli candidati da tutto lo Stivale. Ieri sera su Rai Tre l’annuncio della vittoria dato dalla durante la puntata speciale della trasmissione condotta da Camila Raznovich, con una giuria di esperti: Rosanna Marziale, chef stellata e divulgatrice enogastronomica, Mario Tozzi, geologo e primo ricercatore del Cnr, Jacopo Veneziani, storico dell’arte e dottorando alla Sorbona di Parigi.

Tropea è il Borgo dei Borghi 2021

L'amministrazione comunale di Tropea, sulla propria pagina Facebook, alla notizia della vittoria ha commentato con una singola parola: "Booooommmm".

Gli altri 13 Borghi più Belli d’Italia in gara erano Geraci Siculo (Palermo), Grottammare (Ascoli Piceno), Buonconvento (Siena), Pietramontecorvino (Foggia), Corciano (Perugia), Campli (Teramo), Albori (Salerno), Poffabro (Pordenone), Finalborgo (Savona), Cocconato (Asti), Pomponesco (Mantova), San Giovanni in Marignano (Rimini), Pico (Frosinone).

Il pubblico ha potuto votare da casa il proprio borgo preferito, andando sul sito allestito appositamente dalla Rai. Le votazioni, aperte domenica 7 marzo, si sono concluse domenica 21 marzo. Al secondo posto Baunei, in provincia di Nuovo, e al terzo Geraci Sicuro, in provincia di Palermo.

Il Borgo dei Borghi: da otto anni il viaggio tra i gioelli d'Italia

Giunta ormai all’ottava edizione. Il programma Il Borgo dei Borghi in questi anni ha permesso ai telespettatori di scoprire 260 Borghi in tutta Italia: posti bellissimi, divenuti mete turistiche tanto frequentate quanto quelle più tradizionali e che appena sarà possibile, torneranno ad essere mete ambite per appassionati d’arte, cultura e gastronomia.

La puntata in onda il 4 aprile, domenica di Pasqua, del programma condotto da Camila Raznovich è stata vista da 2.090.000 spettatori, pari a uno share del 8.7%.