Chi è Marco Mingardi il vincitore di Tu si que vales

Sabato 19 novembre è andata in onda su Canale 5 l'ultima puntata di Ti sì que vales, una serata particolarmente attesa in quanto è stato scelto il vincitore. A conquistare tutti, sia pubblico sia giuria, è stato Marco Mingardi il cantante imitatore nettunese 54enne era stato ripescato proprio per la finalissima dopo essere stato eliminato la scorsa puntata durante la sfida con il comico Trygve Wakenshaw.

La sua bravura ha fatto sì che venisse ripescato e poi lo ha condotto direttamente alla vittoria e il premio di 100 mila Euro in gettoni d'oro. Grazie alla sua capacità canora e alla proverbiale bravura nell'imitare è riuscito a far commuovere sia Gerry Scotti che Belen Rodriguez con la sua esibizione sulle note de "La sera dei miracoli" di Lucio Dalla. La sfida per Marco è stata particolarmente dura: a battersi per il primo premio anche il mentalista James, il gruppo teatrale dei Die Mobiles e Daniel k. Arianna Ortelli e Marco Andriano, fondatori di Novis Games, sono stati premiati con il riconoscimento di Sky Glass.

La finalissima dello show è stato un momento di particolare emozione anche per due allievi di Amici di Maria De Filippi: durante la puntata di domenica scorsa infatti, un cantante e un ballerino, Aaron e Gianmarco, sono stati scelti per esibirsi nel programma. Una grande occasione anche perché sono stati più di 4 milioni gli spettatori che hanno visto lo show.

Marco Mingardi è il vincitore di questa spettacolare edizione di #TuSiQueVales ??? pic.twitter.com/uVvC7yuWFU — Tù sì que vales (@tusiquevales_it) November 20, 2022