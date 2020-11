Tu sì que vales 2020, ultima puntata: i finalisti, i premi e tutto quello che c’è da sapere

Ultima puntata di ‘Tu sì que vales 2020’: sabato 28 novembre, in prima serata su Canale 5, va in onda in diretta la finale della settima edizione dello show che offre ai talenti rimasti in gara la possibilità di esibirsi per un gran finale che eleggerà il vincitore. Conduttori del programma sono, come sempre, Belen Rodriguez, Alessio Sakara e Martin Castrogiovanni.

16 sono le performance, ma solo una si aggiudicherà il montepremi finale del valore di 100mila euro in gettoni d’oro. A eleggere il vincitore il pubblico da casa tramite televoto (SMS al numero 477.000.4, sito Witty Tv o App Mediaset Play indicando il codice e/o il numero concorrente prescelto).

Tu sì que vales 2020, ultima puntata: i finalisti

A contendersi la vittoria nell’ultima puntata di Tu sì que vales sono i finalisti Wesley Williams, monociclista; Ramon Kathriner, ruota della morte; Liina Aunola, acrobata; Andrea Radicchi, ventriloquo; Kyle Cragle, ginnasta; Nerina Peroni, nonna pianista; Dino Paradiso, comico; Catwall Acrobats, acrobati; Alessandro Baviera, piccolo batterista; El Yiyo, ballerino di flamenco; Daniele Primonato, cantante; Cristiano Pierangeli, pianista; Ambra & Yves, acrobati; Marco, Rita e Tommaso Quaranta, musicisti; Dakota e Nadia, ballerini; Andrea Paris, mago.

Tu sì que vales, ultima puntata: i premi

Oltre al premio di 100mila euro per il vincitore, sono in palio altri riconoscimenti per alcuni dei finalisti. Per la “Scuderia Scotti” che schiera gli esilaranti Nicola Da Bari, Manuel Gaudenzi e Giovanni Bruno il migliore si aggiudica un buono viaggio. Inoltre, i giudici Gerry Scotti, Maria De Filippi, Teo Mammucari, Rudy Zerbi e Sabrina Ferilli assegneranno il Premio Tim del valore di 30mila euro a uno tra gli 11 finalisti di puntata di Timvision.