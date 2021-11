Tu sì que vales 2021, ultima puntata: chi sono i finalisti

Ultima puntata di Tu sì que vales 2021: sabato 27 novembre, in prima serata su Canale 5, va in onda in diretta la finale della settima edizione dello show che offre ai talenti rimasti in gara la possibilità di esibirsi per un gran finale che eleggerà il vincitore. Conduttori del programma sono Belen Rodriguez, Martin Castrogiovanni e Alessio Sakara; nel ruolo di giudici Maria De Filippi, Gerry Scotti, Teo Mammucari e Rudy Zerbi, e, quale rappresentante della giuria popolare, Sabrina Ferilli. Presente anche l’ultima vincitrice di Amici Giulia Stabile che ha affiancato i conduttori per tutta l’edizione.

Tu sì que vales, chi sono i finalisti

I concorrenti che si contenderanno il premio da centomila euro saranno premiati direttamente dal pubblico a casa che, per la prima volta dopo undici settimane, potrà partecipare attivamente alla trasmissione in diretta grazie al televoto.

Di seguito, l’elenco completo:

Cristian Sabba, atleta di 11 anni

Solasta ballerini, acrobati

Jonathan Goodwin, stuntman

Mat e Mym, duo canadese di pattinatori acrobatici

Samuele Zuccali, motociclista acrobatico

Duo Noar, acrobati

Gaggi Manuel e Francesco, atleti

Duo Rokashkovs, acrobati ballerini

Sadeck, corpo di ballo

Alessandro Paragiaghi, illusionista

Tu sì que vales, come funziona

In ogni puntata giuria e pubblico assistono alle esibizioni dei talenti. Ogni giudice può togliere o aggiungere tempo all’esibizione del concorrente, utilizzando una bacchetta su un’apposita clessidra. Per passare il turno, il concorrente deve ottenere almeno tre sì da parte dei giudici, ma la giuria popolare può sovvertire il giudizio della giuria.

Con il 100% dei voti da parte della giuria popolare, un concorrente può passare direttamente in finale se i giudici si alzano dalla loro postazione per raggiungerlo sul palco. Oltre al circuito ufficiale del programma c’è anche quello alternativo della Scuderia Scotti riservato ai concorrenti più particolari di ogni edizione.