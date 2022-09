Tú sí que vales, stasera in tv: ospiti e anticipazioni

Dopo il successo della prima puntata, va in onda oggi, 24 settembre, il secondo appuntamento con “Tú sí que vales”. Concorrenti di varie età, provenienze e discipline si esibiscono al cospetto della giuria. Ospite della serata è la cantante Giordana Angi.

Tú sí que vales: ospiti e anticipazioni del 24 settembre

Nel corso degli ultimi giorni si è fatto un gran parlare della prima puntata stagionale di “Tú sí que vales”, risultato il programma più visto di sabato 17 settembre, nonostante l’agguerrita concorrenza (specie di Rai 1, con l’ “Arena” di Amadeus). Atteso al varco, il secondo appuntamento con il talent show di Canale 5 mette in campo tutti gli ingredienti capaci di decretare il successo del programma. Martin Castrogiovanni, Belen Rodriguez e Alessio Sakara alla conduzione, affiancati dalla mascotte Giulia Stabile; Sabrina Ferilli portabandiera della giuria popolare; Maria De Filippi, Teo Mammucari, Gerry Scotti e Rudy Zerbi in giuria; Giovanni Iovino come personaggio jolly. E poi ci sono loro: i concorrenti, con esibizioni di vario genere. Dal canto al ballo, dalla magia alle invenzioni, dallo sport alle indefinibili performance. Più gli eccentrici artisti della “Scuderia Scotti” (che non partecipano alla competizione tradizionale).

L'ospite di questa seconda puntata è la cantante Giordana Angi, salita alla ribalta nel 2018 con il talent “Amici di Maria De Filippi”, dove si classificò al secondo posto.

Dove vederlo in tv e in streaming (sabato 24 settembre)

Tú sí que vales va in onda il sabato su Canale 5 a partire dalle 21.25 circa. Il programma è visibile anche in live streaming e on demand su Mediaset Infinity.