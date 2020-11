Tu si que vales, la piccola Elisa balla insieme al papà: Belen si commuove

Un papà e la sua bambina di 5 anni, insieme sul palco: complici, felici, teneri. L’esibizione dell’acrobata Martin con la figlia Elisa a Tu si que vales ha incantato pubblico e giuria e ha fatto scendere una lacrima dagli occhi di Belen Rodriguez.

Una performance di una dolcezza impagabile, sulle note di ‘A modo tuo” di Elisa, che ha visto la piccola Elisa volteggiare tra le braccia del papà, artista del Cirque du Soleil, per cercare di prendere un palloncino rosso.

Tu si que vales, Elisa a 5 anni balla con papà Martin

Gerry Scotti e Maria De Filippi sono apparsi tra i più convinti. In particolare De Filippi ha parlato molto con la bambina, inizialmente intimidita ma poi sempre più disinvolta e a proprio agio insieme al papà e alla mamma, che poco dopo è stata chiamata sul palco insieme a loro a raccogliere gli applausi.

Elisa ha iniziato prestissimo a ballare, ha raccontato papà Martin, che l’ha sempre portata con sé dietro le quinte dei suoi show per farle respirare l’aria dello spettacolo. Ma il palco di Tu si que vales è un palco speciale per Elisa e la sua famiglia. Come ha raccontato Martin, infatti, tra lo stupore dei giudici, lui e sua moglie si erano già esibiti sei anni a Tu si que vales e Elisa era già con loro, essendo la ballerina all’epoca incinta. “È bello dopo sei anni essere qui, è un’emozione fortissima. Lei era nella mia pancia, vederla qui su questo palco insieme al papà è davvero bello. Grazie a tutti”, ha detto la mamma di Elisa.