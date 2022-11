Tú sí que vales, stasera la finalissima: scaletta, anticipazioni, ospiti

Arriva il gran finale di “Tú sí que vales”: oggi, 19 novembre, la giuria composta da Maria De Filippi, Gerry Scotti, Teo Mammucari e Rudy Zerbi - più la giurata del popolo Sabrina Ferilli - vedranno sfilare i migliori concorrenti di questa edizione. Il vincitore si porterà a casa 100mila euro. Scopriamo le anticipazioni della serata.

Tú sí que vales: anticipazioni della finale

Giorno di finalissima per “Tú sí que vales”, l’amato talent del sabato sera di Canale 5 giunto quest’anno alla nona edizione. La puntata numero 10 chiude i giochi, facendo sfilare i concorrenti più apprezzati di questa stagione. Il clima che il telespettatore ritroverà anche oggi, 19 novembre, è quello abituale dello show. Dunque l’allegria, il buonumore, e il complice rapporto tra giurati e performer: un connubio che rappresenta l’anima del programma. Ritroveremo Maria De Filippi, Teo Mammucari, Gerry Scotti e Rudy Zerbi; e i conduttori Martin Castrogiovanni, Belen Rodriguez, Alessio Sakara e Giulia Stabile. Immancabile Sabrina Ferilli, capofila della giuria popolare, e il jolly Giovannino.



I concorrenti che si sfidano per il titolo di “campione” sono:

Antonietta Messina, cantante

Arte Algo, acrobati;

Diego Gastaldi, atleta inventore;

Die Mobiles, gruppo teatrale che gioca con le ombre;

Dima e Roman, padre e figlio acrobati;

Fiammetta Orsini e Francesca Prini, pole dancers;

Hunter Howell, pilota di monoruota;

James, mentalista;

Muy Moi, fachiro;

The Lads, ex ginnasti;

Trygve Wakenshaw, mimo comico;

Yelizaveta Krutikova, acrobata aerea.

Al vincitore andrà un montepremi di 100euro.

I tre finalisti della stramba Scuderia Scotti sono i ballerini Valter La Mantia e Giovanni Lepori e il cantante Roberto Maurici.

Dove vederlo in tv e in streaming (sabato 19 novembre 2022)

La finale di “Tú sí que vales” va in onda il sabato 19 novembre su Canale 5 dalle 21.25. Lo show è visibile anche in live streaming e on demand sulla piattaforma Mediaset Infinity.