Tu si que vales: Giulia Stabile "al posto" di Belen? La ballerina rompe il silenzio

Che Giulia Stabile fosse uno degli astri nascenti della tv italiana è ormai un dato di fatto: simpatica, solare e preparata ha conquistato il pubblico, e Maria De Filippi, partecipando ad Amici e vincendolo nel 2020. Grazie al talent di Canale 5 la giovane ballerina ha potuto mostrare il suo talento tanto che adesso fa parte dei professionisti di danza della scuola più amata d'Italia. Dopo quella vittoria si sono susseguiti contratti pubblicitari, anche televisivi, con importanti brand italiani e proprio pochi giorni fa è stata chiamata come unica ballerina a salire sul palco di Love Mi insieme a Fedez e Francesca Michielin.

Da tre anni partecipa anche a Ti si que vales, il varietà sempre targato Maria De Filippi, ma quest'anno per lei sarà un'esperienza nuova. Dopo la notizia dell'uscita dagli studi Mediaset di Belen Rodriguez in molti si sono domandati chi avrebbe preso il suo posto e la risposta è presto arrivata: Giulia Stabile. In realtà non è ancora del tutto chiaro se la figura di Belen sarà totalmente assorbita dalla ballerina o se verrà divisa tra lei e gli altri due co-conduttori Martín Castrogiovanni e Alessio Sakara. Stando alle anticipazioni che sono trapelate dalla registrazione del programma, condivise da SuperGuidaTv, non si tratta di una vera e propria sostituzione in quanto Stabile era già presente nel programma, capiremo meglio le dinamiche al momento della messa in onda dello show che dovrebbe essere il 5 settembre.

La stessa Giulia Stabile leggendo i commenti riguardanti questa sua presunta sostituzione ha voluto rispondere personalmente: "Scusatemi ma non sono al posto di nessuno. È il terzo anno che sono lì dentro".