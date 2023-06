Rivoluzione a "Tu si que vales": fuori Belen e Mammucari, arriva Littizzetto

Dopo anni in cui la giuria è rimasta la stessa, adesso a Tu si que vales arriva una vera e propria rivoluzione. Fuori dallo show Teo Mammucari e Belen Rodriguez, entra Luciana Littizzetto. A darne notizia è Dagospia, che sottolinea anche la riconferma di Gerry Scotti, Rurdy Zerbi e Sabrina Ferilli. Nessuna conferma al momento da parte della diretta interessata, sebbene l'indiscrezione sembra piuttosto credibile se si pensa al rapporto che lega Littizzetto a Maria De Filippi, produttrice della trasmissione.

Un ricambio che diventa eco dei molti cambiamenti che avverranno nei palinsesti della prossima stagione televisiva. Littizzetto infatti ha già fatto notizia per aver lasciato Rai Tre insieme a Fabio Fazio, con cui era al timone di "Che Tempo Che Fa", spostandosi a Discovery col gruppo autoriale. Allo stesso modo Mammucari aveva già fatto parlare di sé per l'addio - in corso d'opera - delle Iene, che sarebbe avvenuto a seguito di una lite col patron Davide Parenti (almeno stando ai pettegolezzi); dalle Iene va via inoltre anche Belen e, stanto a qualche voce di corridoio, sarà sostituita dalla giornalista Veronica Gentili.