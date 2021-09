Tu si que vales, le anticipazioni della prima puntata: ospiti, giuria e scaletta

Al via dal 18 settembre, in prima serata su Canale 5, l'ottava edizione del talent

Torna lo show della gente. Al via da sabato 18 settembre, in prima serata su Canale 5, Tu Si Que Vales, il talent che apre le porte a performer delle più disparate arti e discipline di qualsiasi età e provenienza. In 8 edizioni hanno partecipato centinaia di artisti tra cantanti, attori, ballerini, acrobati, campioni di discipline sportive, pittori, stand-up comedian, inventori, maghi, illusionisti, enfant prodige, mentalisti. Chiunque può mettersi alla prova, cercando di sfruttare al meglio il tempo a disposizione per stupire con la propria forma d'arte il pubblico e la giuria.

I giudici

Ad accompagnare gli spettatori in questo percorso è la collaudatissima giuria formata da 5 grandi (e amatissimi) professionisti: Gerry Scotti, Maria De Filippi, Teo Mammucari, Rudy Zerbi e Sabrina Ferilli, che rappresenta la giuria popolare. Ognuno di loro attraverso la propria competenza, esperienza e sensibilità ha il potere, tramite la 'bacchetta magica' di interrompere, diminuire o prolungare la durata della performance. Anche quest'anno saranno pronti a mettersi in gioco facendosi coinvolgere in prima persona nelle esibizioni. Immancabili, poi, le incursioni di Gerry Scotti nei panni del manager della Scuderia Scotti, che rappresenta artisti sui generis, impacciati e dall'altissimo tasso di comicità.

I conduttori

Per il quinto anno consecutivo a presentare i talenti in gara è il rodato trio formato da Belen Rodriguez, Alessio Sakara e Martin Castrogiovanni.

Gli ospiti

Non mancheranno gli ospiti, big del mondo dello spettacolo o dello sport pronti a divertirsi e a mettersi in gioco. Nella prima puntata, sabato 18 settembre, super ospite il campione olimpico di salto in alto Gianmarco Tamberi.

Giulia Stabile

Le insistenti voci che volevano Giulia Stabile al timone del programma, al posto di Belen, sono state smentite settimane fa. Sul comunicato ufficiale il nome della ballerina, vincitrice dell'ultima edizione di Amici, non compare ma insistenti indiscrezioni parlano di una sua presenza sul palco di Tu Si Que Vales accanto alla showgirl argentina. Una sorta di stage fortemente voluto da Maria De Filippi, che da ottima talent scout quale è ha subito intuito le grandi doti televisive e comunicative di Giulia.