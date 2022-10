Tú sí que vales, stasera in tv: ospiti e anticipazioni

Su Canale 5 va in onda stasera il terzo appuntamento stagionale con “Tú sí que vales”, talent di successo giunto alla nona edizione. Maria De Filippi, Teo Mammucari, Gerry Scotti e Rudy Zerbi sono pronti ad assistere e giudicare tante nuove esibizioni in una serata che si preannuncia essere come al solito molto divertente.

Tú sí que vales: ospiti e anticipazioni del 1° ottobre

“Tú sí que vales” è stato nelle ultime ore al centro di molti articoli in rete, che raccontano di un episodio accaduto durante le registrazioni dello show: un concorrente, contorsionista macedone, ha modificato il suo numero, rendendolo particolarmente difficile e pericoloso al punto da portare all’intervento in prima persona di Maria De Filippi, che ha interrotto l’esibizione quando in studio era cresciuta eccessivamente la tensione. I “no” dei giudici sono poi stati un’ovvia conseguenza. In attesa di sapere se e quando sarà mandato in onda questo numero, il programma di Canale 5 torna sabato 1° ottobre con il terzo appuntamento stagionale: una ventata di buonumore che ha guadagnato negli anni un numero sempre maggiore di appassionati.

Anche stasera vedremo concorrenti provenienti da ogni angolo d’Italia, impegnati a misurarsi con le più disparate performance artistiche. A fare la differenza è il rapporto che si viene a creare tra performer e giuria: un legame complice e capace di ampliare il ventaglio di emozioni e risate. Ritroveremo dunque il team di conduttori, formato da Martin Castrogiovanni, Belen Rodriguez, Alessio Sakara e la new entry Giulia Stabile; Sabrina Ferilli, a capo della giuria popolare; la mina vagante Giovannino; e la giuria, composta da Maria De Filippi, Teo Mammucari, Gerry Scotti e Rudy Zerbi. A completare l’allegra compagnia troviamo gli strambi artisti della “Scuderia Scotti”.

Dove vederlo in tv e in streaming (sabato 1° ottobre 2022)

Tú sí que vales va in onda il sabato su Canale 5 dalle 21.25 circa. Lo show è inoltre visibile - in live streaming e on demand – sulla piattaforma Mediaset Infinity.