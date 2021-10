Tu si que vales, terza puntata: ospiti e anticipazioni di stasera

Stasera, sabato 2 ottobre, la terza puntata di Tu si que vales. Dopo il successo delle scorse settimane, arriva un nuovo appuntamento con il talent show che vede giudici Gerry Scotti, Teo Mammucari, Maria De Filippi (anche produttrice dello show, ndr), Rudy Zerbi e, nelle vesti di portavoce della giuria popolare, Sabrina Ferilli. Alla conduzione, come sempre Belen Rodriguez, Martin Castrogiovanni e Alessio Sakara.

Chi saranno gli ospiti?

A succedersi sul palcoscenico, una dopo l'altra, le performance straordinarie degli artisti più variegati, tra divertimento, emozione e riflessioni. Nessuna anticipazione nel dettaglio a proposito di eventuali ospiti della serata. Se infatti la scorsa settimana a calcare il palco è stato J Ax, questa volta non ci sarà alcun volto noto, al netto di eventuali sorprese non rivelate fino all'ultimo dalla produzione.

La sfida tra Giulia Stabile e Martin Castrogiovanni

Ci sarà invece ancora una volta Giulia Stabile, vincitrice dell'ultima edizione di Amici di Maria De Filippi, che sarà impegnata in un divertente sketch insieme a Martin Castrogiovanni. Dopo la sfida a passi di danza della settimana scorsa, infatti, è arrivata l’ora della rivincita di Martin: come se la sarà cavata Giulia nel rugby? Non resta che guardare la puntata di stasera per scoprirlo.

Il programma è prodotto da Fascino PGT per Mediaset ed è a cura di Doriana Patanè. La regia è affidata a Massimiliano Papi, Andrea Vicario e Paolo Carcano.