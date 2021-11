Tu si que vales, anticipazioni e ospiti terzultima puntata: c'è anche Mirko Casadei

Una nuova puntata con Tu si que vales. Sabato 13 novembre in prima serata su Canale 5 un nuovo appuntamento con lo show prodotto da Maria De Filippi. Si tratta della terzultima puntata in calendario e, per l'occasione, il palco degli studi televisivi accoglie un ospite molto speciale, ovvero l'orchestra di Mirko Casadei, qui con un compito ben preciso.

Il programma

Anche in questa puntata tante le esibizioni messe in atto da straordinarie performer, dentro e fuori lo studio. Ad introdurre le performance la showgirl Belen Rodriguez, il campione di Mma Alessio Sakara e il gigante dle Rugby Martin Castrogiovanni. La valutazione spetta come sempre alla giuria formata da Gerry Scotti, Maria De Filippi, Teo Mammucari e Rudy Zerbi. Giurata del popolo Sabrina Ferilli, nelle vesti di presidente della giuria popolare.

Arriva Mirko Casadei

Super ospite in studio l'orchestra di Mirko Casadei, che omaggerà il papà Raoul, indiscusso re del liscio scomparso a marzo dopo aver contratto il coronavirus. Tutto lo studio ballerà sulle sue indimenticabili note.

In regia Paolo Carcano, Massimiliano Papi e Andrea Vicario.