Fiumi di lacrime a Tu si que vales, l'esibizione di danza fa piangere (letteralmente) tutti

Scorrono fiumi di lacrime a Tu si que vales dopo una particolare esibizione di danza che ha emozionato letteralmente tutto lo studio. Ognuno dei giudici, e non solo, alla visione della coreografia di un gruppo di ballerini francesi non ha retto l'emozione finendo con il viso rigato dalle lacrime. Rudy Zerbi, Teo Mammuccari, Gerry Scotti non sono, infatti, riusciti a trattenere il pianto davanti a una storia emozionante come quella raccontata da un ragazzo francese di nome Alan che si è esibito in una coreografia insieme al suo gruppo di ballo. Perfino Maria De Filippi che, solitamente, riesce a mantenere un certo distacco emotivo, almeno esteriormente, era emozionatissima e ha ammesso si essere rimasta molto colpita dalla storia di questo ragazzo e dall'esibizione in sé.

Alan, infatti, è un ballerino che dopo un incidente stradale è rimasto senza vista e ha perso sia il suo migliore amico, nonché suo collega, e la sua ragazza. Oggi è non vedente ma grazie alla danza e alla sua crew è riuscito a tornare ad amare la vita e a viverla fino in fondo. Così, il ragazzo, danzando in mezzo a un gruppo di ballerini tutti bendati si è esibito in un freestyle di break dance che ha lasciato tutti a bocca aperta.

"La cosa più emozionante è vedere l'emozione sul viso dei tuoi compagni" ha detto subito Maria a fine esibizione, sottolineando quanto sia stata coinvolgente ed emozionante un'esibizione in cui ognuno si esibiva con una benda sugli occhi per mettersi sullo stesso piano di Alan. "Fino a metà coreografia non avevo neanche capito chi fosse il ragazzo non vedente e questo ti fa capire quanto sei stato bravo, eri esattamente come gli altri compagni" ha poi aggiunto Maria. Un'esibizione da brividi che ha lasciato il segno e che ha provocato una standing ovation da parte del pubblico in studio, emozionato tanto quanto i giudici.