Tuesday Club - Il talismano della felicità, il film stasera in tv: trama e cast

Rai 1 trasmette oggi, 26 luglio 2023, a partire dalle 21.25, una commedia sentimentale di produzione svedese diretto da Annika Appelin. Protagonista del film è la matura Karin: grande appassionata di cucina, alla vigilia del suo quarantesimo anniversario di nozze scopre che il marito la tradisce. Quando quest'ultimo finisce in ospedale, lei conosce un rinomato chef.

Tuesday Club - Il talismano della felicità: trama e cast del film

La storia segue una donna di nome Karin. Casalinga con la passione per la cucina, si appresta a festeggiare il suo quarantesimo anniversario di nozze con Sten. Per l'occasione è in procinto di preparare un buon pranzo basato esattamente sulle pietanze che mangiarono quarant'anni prima per celebrare le nozze, in compagnia dei loro amici più cari. Poco prima dell'evento, però, i piani vengono distrutti: la donna legge in modo casuale un messaggio sul telefono del marito che fa emergere in modo chiaro i tradimenti da lei subiti. Inchiodato, l'uomo cade e, seriamente infortunato, finisce in ospedale. Mentre i due sono lontani, Karin incontra la sua vecchia amica Monika, che la invita in un ristorante dove un rinomato chef, Henrick Moline, tiene un corso di cucina Tra la donna e lo chef nasce una immediata simpatia. A questo punto per Karin si aprono due ipotesi: sistemare la sua vita matrimoniale oppure ipotizzare una nuova vita.

Dopo "Il sapore del successo" con Bradley Cooper e "Amore, cucina e curry" con Helen Mirren, Rai 1 trasmette anche questo mercoledì una commedia (con tratti dolceamari) che abbraccia l'arte culinaria. Il titolo prescelto è "Tuesday Club - Il talismano della felicità", un'opera svedese (il titolo originale è "Tisgadsklubben") diretta da Annika Appelin, qui alla sua prima prova da regista. Rispetto agli altri due lungometraggi menzionati ci troviamo al cospetto di una produzione più piccola e meno nota al grande pubblico, ma non per questa meno riuscita. Una commedia romantica culinaria, ma anche un inno ad un universo femminile non più giovane, ma vivo ed entusiasta di fronte alle emozioni sentimentali e gastronomiche.

Scopriamo i nomi degli attori che compongono il cast, seguiti dai rispettivi ruoli:

Marie Richardson (Karin)

Peter Stormare (Henrik)

Sussie Ericsson (Pia)

Carina M. Johansson (Monika)

Ida Engvoll (Fredrika)

Bjorn Kjellman (Sten)

Maria Sid (Ingela)

Miran Kamala (Janne)

Dove vedere “Tuesday Club - Il talismano della felicità” in tv e in streaming

Il film “Tuesday Club - Il talismano della felicità” va in onda su oggi, mercoledì 26 luglio 2023, a partire dalle 21.25 su Rai 1; ed è inoltre visibile - in live streaming e on demand - anche sulla piattaforma RaiPlay.