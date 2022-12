“Tuo, Simon”, il film stasera in tv: trama e cast

In onda oggi, 5 dicembre, in prima serata su Rai 2, “Tuo, Simon” è un film del 2018 che utilizza i toni della commedia delicata per raccontare i turbamenti e le insicurezze di un gruppo di ragazzi. La storia principale segue Simon, diciassettenne che non riesce a confessare a nessuno la propria omosessualità.

“Tuo, Simon”: trama e cast

Simon Spier è un ragazzo di 17 anni che fatica a comunicare ai genitori e ai suoi migliori amici, Nick e Leah, la propria omosessualità. L’unica persona con la quale riesce ad aprirsi è il misterioso “Blue”, che condivide i suoi stessi tormenti, e con il quale intrattiene un dialogo online. Martin, un suo compagno di scuola, si accorge dello scambio di messaggi e minaccia di spifferare il tutto se non lo aiuta a conquistare una ragazza di nome Abby. A quel punto ha inizio una girandola sentimentale alla fine della quale Simon farà il suo atteso coming out scoprendo, in più, la vera identità di Blue.

Diretto da Greg Berlanti, il film è l’adattamento del romanzo “Non so chi sei ma io sono qui” di Becky Albertalli. La pellicola ha le caratteriste di un teen movie, all’interno del quale vengono raccontate storie, paure, insicurezze e sorprese di una cruciale età dell’essere umano. I toni adottati sono lievi e gentili e la visione è scorrevole, intrattenendo ma non dimenticando la componente educativa. Il cast, prevalentemente composto da giovani attori, comprende: Nick Robinson (Simon Spier); Josh Duhamel (Jack Spier); Jennifer Garner (Emily Spier); Katherine Langford (Leah Burke); Alexandra Shipp (Abby Suso); Jorge Lendeborg Jr. (Nick Eisner); Keiynan Lonsdale (.Abraham "Bram" Greenfeld).

Dove vedere “Tuo, Simon” in tv e in streaming (5 dicembre 2022)

“Tuo, Simon” va in onda su Rai 2 oggi, 5 dicembre, a partire dalle 21.20 e, in live streaming e on demand, sulla piattaforma RaiPlay.