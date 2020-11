L’assurdo tutorial per imparare a sculettare al supermercato: la triste scuola di ‘Detto Fatto’

Per camminare sui tacchi ci vuole allenamento, signora mia, mica è facile… E pure per spingere un carrello della spesa issata su una vertiginosa altezza ci vuole un certo portamento, cara la mia donna, goffa nell’incedere tra i corridoi di un supermercato finché un ‘provvidenziale’ tutorial mostrato in tv, su Rai Due, nel pieno di un pomeriggio autunnale, non ha spalancato l’affascinante mondo della scienza di ancheggiare a chi fino ad allora ignorava l’esistenza di cotanto sapere.

Ora sì che l’inconsapevolezza è colmata. Grazie, ‘Detto Fatto’. Grazie, Mamma Rai che oggi, nel 2020, hai occupato 12 minuti circa di diretta televisiva per raccontare che le donne “sono pazzesche”, che sculettare è possibile, e tutte (wow!) possono farlo seguendo i consigli giusti, tutte con un po’ di impegno sono capaci di muoversi con disinvoltura sui tacchi alti, arma di sicurezza personale e, perché no, di seduzione del maschio avventore di un grande magazzino arreso all’irresistibile sex appeal.

Questo è quanto andato in onda ieri, nella puntata di martedì 24 novembre del programma condotto da Bianca Guaccero: Emily Angelillo, nuova tutor della trasmissione che fa di tutorial, consigli e curiosità gli ingredienti dello show, ha tenuto una lectio magistralis per insegnare l’arte del portamento alle donne poco avvezze a destreggiarsi su altezze funamboliche. “I tacchi sono uno slancio all’autostima e alla femminilità”, ha assicurato l’insegnante indicando i tacchi alti come un mezzo per auto infondersi sicurezza e dirsi “guardatemi! A me gli occhi, siamo pazzesche!”

Roberta, 21 anni, è stata presentata come l’allieva da avvicinare ai rudimenti della posa dinamica, poco avvezza all’utilizzo proprio della complicata calzatura. Evitare che la testa “sballonzoli su e giù” e procedere con tutto un meccanismo di “schiena dritta/spalle in su/ginocchio/teso/sfianco” sono stati i consigli della tutor che il bello lo ha fatto seguire dopo, quando ha spiegato per filo e per segno come spingere un carrello al supermercato con i tacchi ai piedi, portando il sedere in alto “tra le corsie che diventano (testuale,ndr) il mio palcoscenico”. Determinante, poi, anche il dettaglio su come arrampicarsi per prendere il prodotto sistemato in alto allo scaffale, con tanto di “dritta intrigante” della gambetta alzata descritta come “opportunità”…

I commenti degli utenti si stanno sprecando in queste ore che il video del tutorial sta diventando virale sui social: “Capite perché siamo ancora tanto lontani sul tema DONNE?????? PROVO ORRORE”, scrive qualcuno; “Che infinita tristezza. La naturalezza e l'intelligenza quindi la lasciamo a casa per andare a fare la spesa? Quanta pena”, aggiunge qualcun altro osservando un siparietto che, francamente, tutti e tutte avremmo volentieri fatto a meno di vedere. Nessuno ha preso appunti, anzi.