Tutti i sogni ancora in volo, Massimo Ranieri omaggia l'Italia: "È un capolavoro"

Grande entrata di scena per Massimo Ranieri che nel giorno della Festa della Repubblica italiana, il 2 giugno, non ha mancato di elogiare il nostro meraviglioso Paese con un monologo iniziale tutto da ascoltare. La seconda e ultima puntata di "Tutti i sogni ancora in volo" è partita benissimo, emozionando il pubblico con una dedica sincera nei confronti della realtà in cui viviamo, non certo priva di difetti ma nemmeno di pregi; parole di vero amore e affetto sono quelle pronunciate dal conduttore, le stesse che ora vi riportiamo di seguito.

Le parole di Ranieri

Dopo essersi esibito sul palco di "Tutti i sogni ancora in volo", Massimo Ranieri ha dato il via a un monologo che ha visto al centro l'Italia e il suo essere un "capolavoro". "Ho incontrato un amico per strada che mi ha chiesto: 'Massimo, tu hai un sogno nel cassetto?'. Ho riso e poi gli ho risposto: 'A me onestamente un cassetto non basta. A casa ho un armadio a sei ante!'. Sì, e in quell'armadio c'è un sogno in particolare che voglio condividere con voi stasera, tanto più che è il 2 giugno, la Festa della Repubblica".

In seguito a un fragoroso applauso del pubblico in studio, il cantante ha ringraziato tutti per poi proseguire con l'elogio: "Io vorrei che tutti noi ricordassimo tutti i giorni quanto è bello questo Paese, con tutte le sue differenze, usanze, contraddizioni, tradizioni. L'altro giorno pensavo che per me l'Italia è come un puzzle, uno di quei giochi con tantissimi pezzi che sembrano non azzeccarci niente l'uno con l'altro? Ma quando poi riusciamo a incastrarli a dovere viene fuori un capolavoro. Ecco, oggi mi piacerebbe ricordarvi che facciamo parte di un capolavoro, perché questo Paese è un capolavoro! E voglio celebrarlo insieme a una donna innamoratissima dell'Italia, sposata con un italiano e madre di due figli nati qui, Rocío Muñoz Morales".

L'attrice e la musica italiana

Dopo la presentazione, la co-presentatrice ha detto: "Ti stavo ascoltando dietro le quinte e devo dire che hai ragione: io mi sono innnamorata dell'Italia anche perché ho conosciuto meglio il vostro Paese attraverso canzoni famose in tutto il mondo, come ''O sole mio' e 'Nel blu dipinto di blu'. Come si fa a non perdere la testa per un Paese che ha così tanti brani d'amore?"