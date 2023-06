"Tutti i sogni ancora in volo", stasera in tv la seconda e ultima puntata: anticipazioni e ospiti

Oggi, venerdì 2 giugno 2023, a partire dalle 21.30, Massimo Ranieri conduce la seconda e ultima puntata del suo "Tutti i sogni ancora in volo. Un varietà ricco di musica e parole, tra brani che hanno fatto la storia della nostra canzone e intensi racconti di vita. L'artista è affiancato dall'attrice Rocío Muñoz Morales e ospita questa sera il collega Tiziano Ferro.

Tutti i sogni ancora in volo: le anticipazioni del 2 giugno

“Tutti i sogni ancora in Volo” è un regalo che Massimo Ranieri fa ai tanti suoi fan ma anche a sé stesso. Il titolo nasce da un verso del suo super classico "Perdere l'amore", vincitore del Festival di Sanremo 1988. Nello specifico la strofa recita: "Lasciami gridare. Rinnegare il cielo/ Prendere a sassate tutti i sogni ancora in volo/ Li farò cadere ad uno ad un/ Spezzerò le ali del destino e ti avrò vicino". "Tutti i sogni ancora in vola" diventa nel 2021 il titolo dell'autobiografia dell'artista; poi quello di un suo album; e, ancora, il titolo di un suo spettacolo teatrale".

Lo show di Rai 1 prende spunto proprio dal lavoro per il palcoscenico. La musica è ovviamente in primo piano, e prende forma in brani celeberrimi per più generazioni di ascoltatori. Oltre le note, però, troviamo i ricordi, le storie di una vita densa e avvincente, trascorsa tra concerti, televisione, cinema e teatro, in un racconto che unisce il pubblico al privato, restituendo in tal modo agli spettatori le tante emozioni ,messe in gioco. Lo spettacolo guarda in modo esplicito al varietà televisivo degli anni '60 e '70, fatto tanto di professionalità quanto di cuore.

Massimo Ranieri è affiancato in conduzione dall'attrice ed ex ballerina spagnola Rocío Muñoz Morales. La regia dello show è firmata da Duccio Forzano, la scenografia è di Gennaro Amendola; l’orchestra è diretta dal Maestro Leonardo De Amicis; il corpo di ballo è quello di Grazia Cundaria, responsabile anche delle coreografie. "Tutti i sogni ancora in volo" è una produzione Rai in collaborazione con Ballandi.

Gli ospiti di questa sera

Per il secondo appuntamento con lo show "Tutti i sogni ancora in volo" Massimo Ranieri ospita in studio Tiziano Ferro: un incontro che rinnoverà il duetto avvenuto sul palco del Festival di Sanremo 2020, dove i due erano ospiti (Ferro apparve in tutte le serate). Intervengono, poi, altri due noti cantanti del nostro panorama musicale: Raf e Malika Ayane. Spazio, inoltre, per la comicità, con Enrico Brignano e Barbara Foria. Per finire, l'artista accoglie in studio Emanuele e Leonardo D’Angelo, 8 volte campioni del mondo di tip tap.

Dove vedere Tutti i sogni ancora in volo in tv e in streaming (2 giugno 2023)

La seconda e ultima puntata di "Tutti i sogni ancora in volo" va in onda oggi, venerdì 2 giugno 2023, a partire dalle 21.30 su Rai 1. Il programma è inoltre disponibile per la visione, in live streaming e on demand, sulla piattaforma RaiPlay.