Tutti i sogni ancora in volo, Tiziano Ferro ironizza: "Mio padre ci rimane male". Cosa è successo

Un ospite attesissimo nello show condotto da Massimo Ranieri "Tutti i sogni ancora in volo", in onda su Rai Uno il 2 giugno, era senza dubbio Tiziano Ferro, uno dei cantanti italiani più amati degli ultimi 20 anni. Dopo uno stacco di sei anni, l'uomo è pronto a tornare sui palchi d'Italia per nuovi e imperdibili concerti in tutta Italia, e lo ha dimostrato proprio stasera con la sua fantastica entrata in scena: dopo il breve siparietto di Rocío Muñoz Morales e il conduttore sulla bellezza delle canzoni d'amore italiane, Ferro arriva negli studi Rai girato di spalle sulle note di uno dei successi più amati di Ranieri, "Perdere l'amore", canzone che i due hanno cantato assieme prima di iniziare una lunga chiacchierata. Un'esibizione magica, il loro duetto, che ha emozionato tutto il pubblico in sala e a casa, e i commenti sui social ne sono una dimostrazione.

Le parole di Tiziano Ferro

La prima cosa che Tiziano Ferro ha pensato di fare sul palco di "Tutti i sogni ancora in volo" è slacciarsi l'elegante giacca blu per mostrare a tutti le sue bretelle: “Queste me le ha prestate il Signor Ranieri perché volevo avere in comune con lui questo elemento". I due - avevano già duettato con "Perdere l'amore" - hanno continuato a conversare: "L'abbiamo fatto di nuovo, Tiziano. Pensavo non si potesse andare oltre e invece ogni volta è sempre una grande emozione, poi cantarla con te... È immensa la gioia, il piacere. Ti ringrazio!", ha detto il conduttore. L'ospite, visibilmente imbarazzato, non ha mancato di rispondere: "Non scherziamo, non lo accetto! Sono io a essere onorato. Ricordo quel 1988, ero seduto sul divano a guardare Sanremo, e dopo la tua performance mio padre ha dichiarato: 'Questo vince'. Lì ho capito che volevo fare anche io quella cosa. Lo giuro su tutto quello che vuoi!". Ranieri, emozionato per le sue parole, ha replicato: "Non è importante da dove si viene, le canzoni non conoscono confini. È questo il bello della musica: è una lingua universale. Quando una canzone arriva dritta al cuore ti può portare ovunque". Non poteva mancare inoltre il riferimento ai due piccoli figli (1 e 2 anni) del cantante, il quale ha rivelato di parlare sempre italiano in casa e ascoltare canzoni del nostro Paese, pur vivendo a Los Angeles da anni: "Non se ne parla. I miei figli devono crescere italiani al massimo! Non è importante il luogo in cui si trovano".

Tiziano: "Mio padre si offende"

Dopo aver presentato per la prima volta in televisione il nuovo singolo "Destinazione Mare", Ferro ha ricordato al conduttore una promessa che quest'ultimo gli aveva fatto prima che il tour precedente venisse annullato: "Qualcuno mi aveva promesso di venire a trovarmi... Tra l'altro il concerto si terrà il 28 giugno nella sua città Natale, dove verrebbe osannato se salisse su quel palco. Io vorrei chiedere agli amici di Napoli: lo vogliamo vedere sul palco il Signor Ranieri?". "Come posso dirti di no, figl...", ha affermato il padrone di casa per poi bloccarsi all'improvviso, con successiva risposta ironica dell'ospite: "Guarda che mio padre ci rimane male, perché già girano voci! Io sarei anche felice, ma poverino mio padre...". I due hanno concluso il dialogo con la promessa di Ranieri di salire sul palco del Maradona: "Ma anche se io avrebbi da fare...", ha replicato Ranieri ridendo. "Avrebbi! Ma anche se tu avrebbi da fare, verresti comunque?", ha risposto Ferro. "Certo che vengo!", ha esclamato con convinzione il conduttore prima di salutarlo.