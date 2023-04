Tutti insieme in cucina, da oggi in tv il cooking show con Anthony Genovese: le anticipazioni

Oggi, lunedì 17 Aprile dalle 19.20 su Real Time, parte un nuovo format culinario dal titolo "Tutti insieme in cucina". Il rinomato Chef Anthony Genovese si collega, dallo studio, con le cucine di alcune famiglie (comprese quelle di alcuni personaggi famosi): anche se a distanza, preparano tutti insieme deliziosi piatti, gourmet ma alla portata di tutti.

Tutti insieme in cucina: le anticipazioni del programma

"Tutti insieme in famiglia" è il nuovo cooking show targato Real Time, in onda dal lunedì al venerdì alle 19.20 e disponibile anche on demand su Discovery +. Il padrone di casa di questo format è lo Chef italo-francese Anthony Genovese, due stelle Michelin per il suo ristorante Il Pagliaccio a Roma.

L'intento del programma è quello di andare oltre la freddezza di molti show culinari e restituire al telespettatore la giovialità e il calore di stare in cucina, preparare piatti squisiti e condividerli con i propri commensali. Genovese, padrone di casa di "Tutti insieme in famiglia", cucina in ogni puntata due piatti: creazioni talvolta gourmet ma che tutti possono eseguire. Durante la preparazione si collega con le case di alcune famiglie italiane che seguono, passo dopo passo, le indicazioni dello Chef, in modo da poter replicare le sue creazioni. I partecipanti sono inoltre sottoposti dallo Chef ad alcune domande in grado di testare le loro conoscenze culinarie.

"Tutti insieme in cucina" non è, comunque, una competizione e offre anche ai telespettatori da casa l'occasione di mettersi alla prova. Nel corso del weekend sulle pagine social di Real Time viene pubblicato il menù della settimana e il giorno precedente alla messa in onda di ciascuna puntata viene fatta la lista degli ingredienti indispensabili per preparare le pietanze che lo Chef cucinerà.

Oltre alle famiglie che si avvicendano di puntata in puntata, Anthony Genovese si collega anche con alcuni personaggi famosi che si mettono in gioco. Grandi appassionati di cucina, i Vip si cimentano nella preparazione dei piatti di giornata. Tra le guest star già annunciate troviamo: la cantante Bianca Atzei, l’autore e conduttore tv Marco Balestri con la figlia Benedetta, l’astrologo Antonio Capitani, il conduttore tv Nicolò De Devitiis, l’autore e presentatore tv Alessandro Di Sarno, il comico e conduttore Omar Fantini, l’attore Gianpaolo Gambi, il content creator Luca Gervasi, l’opinionista e giornalista Francesco Oppini, la speaker radiofonica Rebecca Staffelli, le domestic planner Titty & Flavia.

Dove vedere "Tutti insieme in cucina" in tv e in streaming

A partire dal 17 aprile 2023, "Tutti insieme in cucina" va in onda dal lunedì al venerdì su Real Time (canale 31 del digitale terrestre, o canale 160 di Sky) dalle 19.30. Gli episodi del programma sono visibili anche in live streaming sul sito ufficiale della rete, e on demand sulla piattaforma Discovery +.