Tutti mentono, da stasera in tv: anticipazioni e trama della serie

La serie di produzione spagnola "Tutti mentono", in onda da oggi, 16 giugno 2023 alle 21.20 su Rai 2, garantisce misteri e suspense: la vicenda segue la professoressa Macarena, stimata fino a quando comincia a circolare un video che testimonia la relazione con Iván, un suo studente. Un episodio che scatena una serie di eventi e di verità taciute.

Tutti mentono: le anticipazioni della serie

Dopo "Spirale di bugie", Rai 2 si affida a un'altra miniserie di genere thriller, stavolta di produzione spagnola del 2022, per piattaforma di streaming Movistar+. Il titolo è "Tutti mentono" (in originale "Todos mienten") e in patria ha riscosso un ottimo successo, al punto da spingere il canale a preparare una seconda stagione, facendo diventare, nei fatti la miniserie in serie di più stagioni.

La storia è ambientata a Belmonte, una zona non lontana da Barcellona: una località della costa catalana abitata da persone benestanti e ricca di abitazioni imponenti. Un microcosmo, comunque, dove tutti conoscono tutti, ma che cela, dietro l'apparente calma, una ragnatela di bugie, non detti e azioni disdicevoli. La storia ha come protagonista una donna di nome Macarena, un'insegnante pienamente assorbita dal suo lavoro e dalla quotidianità familiare. La tranquillità viene totalmente stravolta quando sul web comincia a circolare un video dove la si vede in intima compagnia di Iván, studente con cui ha intrapreso una relazione, ma anche figlio della sua più cara amica e fidanzato di sua nipote. In zona tutti cominciano a guardarla con diffidenza o disprezzo e la sua vita va a rotoli: il marito la lascia e la scuola la licenzia. Alcune domande si presentano inevitabili: chi è stato a pubblicare i video sui social e perché lo ha fatto? La polizia indaga: man mano scopriamo che quasi tutti gli abitanti di Belmonte hanno qualcosa da nascondere. Questa storia nasconde molte verità, ma sono in tanti coloro che vogliono tenerle nascoste.

Creata e diretta da Pau Freixas, la prima stagione di "Tutti mentono" è composta da un totale di sei episodi, in onda in tre prime serate televisive su Rai 2: 16, 23 e 30 giugno. Nel cast della serie troviamo (attori e rispettivi ruoli):

Irene Arcos: Macarena

Natalia Verbeke: Ava

Eva Santolaria: Yolanda

Miren Ibarguren: Maite

Leonardo Sbaraglia: Néstor

Juan Diego Botto: Sergio

Ernesto Alterio: Diego Soler

Jorge Bosch: Arturo

Lucas Nabor: Iván Soler

Carmen Arrufat: Natalia

Berta Castañé: Lucía

Amaia Salamanca: Sofía

Dove vedere "Tutti mentono" in TV e in streaming

La prima puntata di "Tutti mentono" va in onda su Rai 2 venerdì 16 giugno 2023, a partire dalle 21:20. Gli episodi della miniserieserie sono visibili anche sulla piattaforma RaiPlay, sia in diretta streaming che on demand.