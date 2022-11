Tutti Santi, da oggi su Discovery +: di cosa parla il docu-film

Diretto da Danilo Bubani, “Tutti Santi” è un docu-film disponibile dal 1° novembre su Discovery +. Storie, ricordi, aneddoti dal Liceo Ginnasio Statale Virgilio di Roma, luogo che ha dato i natali artistici a molti personaggi della scena musicale romana e non solo: qui si è formato, tra gli altri, Francesco De Gregori. Di seguito, curiosità e anticipazioni di ciò che ci offre questo film.

Tutti Santi: anticipazioni del docu-film

C’è un luogo in Italia che, pur non essendo strettamente legato con la formazione di discipline artistiche, è ormai da molti anni una rinomata palestra per i talenti musicali di casa nostra.

“Tutti Santi”, docu- film diretto da Danilo Bubani - già regista di videoclip musicali per Arisa e Fulminacci - racconta il Liceo Ginnasio Statale Virgilio di Roma. Il titolo, “Tutti Santi”, deriva dal fatto che in questa scuola le occupazioni iniziano sempre (o quasi) il 1° novembre dell’anno, proprio il giorno di Ognissanti

Indagando sulle autogestioni, ci si accorge che i tanti musicisti che in tali circostanze si sono esibiti nel corso dei passati decenni sono diventati artisti affermati, a partire da Francesco De Gregori, tra i massimi cantautori della nostra storia musicale. Ma il Virgilio ha continuato anche successivamente a sfornare artisti visibili nel docu-film, disponibile da martedì 1° novembre su Discovery +. Ascolteremo le testimonianze di Franco 126, Ketama, Tauro Boys, Drone, Wing Klan, Pretty Solero, Side Baby e dello stesso De Gregori.

Ricordi, testimonianze, aneddoti su quello che è diventato un luogo quasi sacro della scena artistica e culturale italiana, sull’onda dei ricordi ma con lo sguardo proiettato al futuro delle nuove generazioni.

Dove e come vedere “Tutti Santi”

“Tutti Santi” è disponibile a partire dal 1° novembre su Discovery +, per tutti gli abbonati al servizio. Il docu-film sarà presumibilmente trasmesso da uno dei canali del gruppo Discovery, probabilmente Nove, in data ancora da stabilire.