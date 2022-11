Tutto per mio figlio, questa sera in tv il film con Giuseppe Zeno: le anticipazioni

In onda oggi, 7 novembre, su Rai 1, “Tutto per mio figlio” è un film per la tv diretto da Umberto Marino ed interpretato da Giuseppe Zeno, nel ruolo del protagonista Raffaele Acampora. Un lungometraggio dal forte impegno civile, che racconta la lotta contro la criminalità dal punto di vista di persone umili che non vogliono arrendersi alle ingiustizie.

Tutto per mio figlio, le anticipazioni del film per la tv

Annunciato in un primo momento per la scorsa stagione televisiva, il film per la televisione “Tutto per mio figlio” va in onda questa sera, 7 novembre, in prima serata su Rai 1. A poche ore dalla conclusione di “Mina Settembre 2” (dove veste i panni di Domenico), ritroviamo Giuseppe Zeno, stavolta nel ruolo di protagonista assoluto.

L’attore napoletano interpreta Raffaele Acampora, un allevatore che porta avanti il lavoro che era di suo padre: vende i suoi prodotti nei mercati. Grande lavoratore, Raffaele ha una moglie, Anna, e quattro figli. La narrazione si concentra in particolar modo sul figlio Peppino, che con i suoi 14 anni vive un momento della vita dove le scelte personali possono condizionare il proprio futuro. La quotidianità del nucleo familiare è messa n grande crisi quando Raffaele decide di ribellarsi al racket criminale. Fonda quindi un sindacato, coalizzandosi con diversi suoi colleghi, e collabora con la giustizia. Inevitabilmente subisce minacce e intimidazioni e si troverà a dover proteggere la sua famiglia, dalla moglie ai figli ai quali ha il dovere di dare il buon esempio.

Il film è diretto da Umberto Marino e vede nel cast, oltre a Zeno, Antonia Truppo, Tosca D’Aquino, Robert De Francesco, Ernesto Mahieux, Massimiliano Rossi, Nello Mascia e Giuseppe Pirozzi.

Questo lavoro si muove nella tradizione del nostro cinema d’impegno civile. Le intenzioni sono quelle di donare umiltà, orgoglio e verità a persone comuni e descrivere il crimine senza spettacolarizzarlo. Ma anche sottolineare che i piccoli e giusti gesti per combattere il male sono vitali per il bene comune e per il futuro delle nuove generazioni.

Dove vedere Tutto per mio figlio (lunedì 7 novembre 2022)

Il film tv “Tutto per mio figlio” va in onda lunedì 7 novembre su Rai 1 a partire dalle 21.25; ed è inoltre visibile, in live streaming e on demand, sulla piattaforma RaiPlay.