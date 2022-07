Tutto per mio figlio, il nuovo film con Giuseppe Zeno: quando va in onda, trama, cast

Tutto per mio figlio è un film tv dal grande impegno civile. Diretto da Umberto Marino, vede Giuseppe Zeno vestire i panni dell’allevatore Raffaele Acampora. Un uomo come tanti, che vive del suo lavoro e per la sua famiglia. Un giorno decide di ribellarsi al racket della camorra e fonda un sindacato, in nome della giustizia e per dare il buon esempio a suo figlio Peppino. Leggiamo le anticipazioni di questo film televisivo di Rai 1.

Quando va in onda Tutto per mio figlio

Il film tv “Tutto per mio figlio” era inizialmente stato annunciato per la stagione televisiva 2021- 2022. Rimandato, figura adesso tra i film tv di punta della prima rete della Rai della stagione 2022- 2023, che lo trasmetterà finalmente nel corso del prossimo autunno.

Trama e anticipazioni

Raffaele Acampora è un allevatore che ha ereditato il lavoro del padre: quello del venditore nei mercati. Un mestiere faticoso che da anni svolge con dedizione inappuntabile. Ha una moglie di nome Anna e quattro figli: il più grande, Peppino, ha 14 anni e come tanti suoi coetanei vive un momento delicato della sua vita, alla ricerca di un posto nel mondo. Quella di Raffaele è comunque una vita normale, dal tenore non troppo dissimile da quella dei suoi colleghi, con i quali condivide anche il fatto di subire il racket criminale. Un giorno Raffaele decide di ribellarsi a pizzo e vessazioni: fonda poi un sindacato al quale si uniscono anche i suoi colleghi. Ma non è tutto perché l’uomo comincia a collaborare con la giustizia e a fare nomi e cognomi dei malavitosi. Raffaele vuole dare il buon esempio a tutti, a cominciare dal figlio Peppino, ma è ben consapevole dei rischi che si sta prendendo: nonostante minacce e intimidazioni, continua ad andare avanti per la sua strada.

Tutto per mio figlio: cast, regista, produzioni

Nei panni del coraggioso allevatore troviamo Giuseppe Zeno, ormai tra gli attori più amati della nostra televisione. Del cast fanno inoltre parte Antonia Truppo, Tosca D'Aquino e Giuseppe Pirozzi . Gli altri attori non sono stati ancora comunicati. La regia del film è di Umberto Marino. Tutto per mio figlio è una coproduzione Rai Fiction- Compagnia Leone Cinematografica, prodotta da Francesco e Federico Scardamaglia.

Dove vedere Tutto per mio figlio in tv e in streaming

Tutto per mio figlio andrà onda in prima tv assoluta su Rai 1. Il film televisivo sarà poi disponibile anche in streaming - live e on demand - sulla piattaforma RaiPlay.