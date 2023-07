L'account Twitter ufficiale di Fiction Mediaset commenta la docufiction di Rai1 e poi rimuove tutto

La prima serata di Rai 1 di ieri, domenica 23 luglio 2023, ha proposto ai telespettatori la docufiction su Raul Gardini, imprenditore e dirigente d'azienda scomparso esattamente il 23 luglio di trent'anni fa. Tanti i tweet dedicati al prodotto televisivo che tra testimonianze e ricostruzioni ha ripercorso il lasso di tempo di vita di Gardini, interpretato da Fabrizio Bentivoglio, dal 1990 al giorno del suicidio, ma alcuni commenti più di altri hanno particolarmente attratto l'attenzione degli utenti perché provenienti da Fiction Mediaset, profilo affiliato a Mediaset Infinity.

"Da quel 23 luglio 1993 Raul Gardini sei mancato. Mi son sempre chiesta come sarebbe stato questo Paese con te in vita"; "Paura di sbagliare, lui, Raul Gardini, che ha fatto, fatto, fatto, grazie Raul Gardini"; "Aveva ancora così tanto da dare Raul Gardini. Dice ora Giovanni Minoli su Rai 1" sono i commenti lanciati dall'account Twitter riferito a Mediaset a pochi minuti l'uno dall'altro, mentre su Canale 5 andava in onda Bold Pilot - La leggenda di un campione. Le frasi sono state rimosse dopo circa mezz'ora, un tempo sufficiente per essere screenshottate e messe in circolazione in rete. Al momento non ci sono state spiegazioni su una simile stranezza e TvBlog avanza l'ipotesi che sia stato hackerato l'account di Fiction Mediaset considerando la forma delle frasi scritte, qualche svista nella battitura ("RaulGardini" senza l'hashtag) e addirittura la personificazione "Mi sono sempre chiesta" tratta dall'ultimo tweet.