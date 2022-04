Ucraina – Nel cuore della battaglia: su Nove uno speciale che segue da vicino il popolo ucraino

Continuano gli speciali di Nove dedicati al conflitto Russia-Ucraina. Va in onda stasera il reportage Ucraina – Nel cuore della battaglia, che segue il popolo ucraino di fronte alla situazione di guerra. L’appuntamento è oggi sabato 2 aprile in prima serata alle 21:25.

La notte tra il 23 e il 24 febbraio 2022 la Russia compieva la prima incursione in Ucraina, dando il via un’escalation che porterà l’intervento militare di Putin al centro del dibattitto geopolitico mondiale, con prese di posizione molto forti sia sul fronte NATO che russo. A ormai oltre più di un mese dall’inizio dell’assedio, portato anche nella capitale Kiev con alcuni bombardamenti, Nove propone uno speciale che offra uno sguardo vicino, quasi interno, alla situazione del popolo ucraino, impegnato nella resistenza.

Il reportage Ucraina – Nel cuore della battaglia va in onda oggi in prima serata sul canale Nove a partire dalle ore 21:25 e in live streaming sul sito ufficiale. A seguire Irpin – Nel cuore della battaglia, che segue invece il conflitto nella città di Irpin, nella regione di Kiev, recentemente proclamata “Hero City of Ukraine” per il suo impegno militare.