"Ulisse – Il piacere della scoperta. La corona dei Windsor": lo speciale con Alberto Angela stasera in tv

Oggi, 3 maggio 2023, Rai 1 trasmette uno speciale "Ulisse" dal titolo "La corona di Windsor". Condotto da Alberto Angela, il programma va in onda a tre giorni dall'incoronazione di Carlo III: uno degli eventi mediatici più importanti di questa prima metà dell'anno. Scopriamo qualcosa in più su ciò che vedremo questa sera.

"La corona dei Windsor": le anticipazioni della serata

C'è grande attesa per l'incoronazione di Re Carlo III del Regno Unito: a tre giorni dal grande evento, Rai Cultura propone una puntata straordinaria di "Ulisse - Il Piacere della scoperta", un ampio speciale sulle vicende della famiglia Windsor, ma anche una carrellata sulla storia delle incoronazioni britanniche: bisogna ricordare che l'ultima risale a ben 70 anni fa, quando il capo della giovane Elisabetta II venne impreziosito dalla corona di Sant’Edoardo.

Dato il longevo regno di Elisabetta II, Carlo diventa adesso il sovrano più anziano mai incoronato nell’Abbazia di Westminster. Insieme a lui sarà incoronata anche sua moglie Camilla, in passato non particolarmente amata dal popolo britannico, che ha però iniziato, man mano, a rispettarla e stimarla. Ma come sarà il regno di Carlo III? Di certo sono note le sue battaglie sui temi ambientali e sono tanti coloro che prevedono un regno originale e distante da quello dei suoi predecessori.

Lo speciale "Ulisse" dal titolo "La corona di Windsor" è condotto di Alberto Angela, che narra ai telespettatori gli antichi rituali inerenti ad una tradizione vecchia di secoli. Il racconto attraversa poi l'epoca che vide l'entrata in scena si una dinastia di origine tedesca che oltre un secolo fa prese il nome di uno dei suoi castelli. La storia dei Windsor arriva fino ai giorni nostri, sottolineata dalle tensioni non ancora sopite tra Buckingham Palace e la coppia formata dal principe Harry e da sua moglie Meghan.

Oltre a proporre interviste e immagini poco note al pubblico italiano, Alberto Angela ospita Sir Antonio Pappano, che dirigerà a Londra l’orchestra dell’incoronazione, Andrea Bocelli, che si esibirà - unico italiano - davanti al nuovo re nel concerto dell’incoronazione, il giornalista e scrittore Antonio Caprarica, esperto della famiglia Windsor, Bona Frescobaldi, che ha più volte ospitato Carlo III nelle sue abitazioni in Toscana.

Dove vedere “Ulisse” in tv e in streaming

Lo speciale "Ulisse" dal titolo “La corona dei Windsor” va in onda oggi, mercoledì 3 maggio, su Rai 1 a partire dalle 21.25. Il programma è visibile anche, in live streaming e on demand, sulla piattaforma RaiPlay.