"Ulisse", stasera in tv lo speciale su Piero Angela

Rai 1 dedica una speciale puntata di "Ulisse - Il piacere della scoperta" a Piero Angela, eccezionale protagonista della storia della televisione italiana. Suo figlio Alberto, che ne ha raccolto il testimone, dialoga con celebri personalità e narra la storia del padre con grande partecipazione. L'appuntamento è per oggi, giovedì 25 maggio 2023, dalle 21.25 su Rai 1.

"Piero Angela - Un viaggio lungo una vita": le anticipazioni della serata

Dopo la puntata speciale dedicata a "La corona dei Windsor", Alberto Angela torna con un appuntamento di "Ulisse - Il piacere della scoperta" particolarmente significativo: al centro della serata c'è infatti la figura di Piero Angela, co-autore del programma (ruolo che condivide proprio con il figlio Alberto), scomparso il 13 agosto 2022 all'età di 93 anni. Rai Cultura propone un omaggio d'obbligo al divulgatore scientifico, giornalista e conduttore, figura di straordinario spessore nel panorama culturale italiano.

Il racconto di Alberto Angela comincia dal 1951, quando l'illustre padre ebbe il suo primo incarico nell'ente radiotelevisivo di Stato:come cronista collaborò al Giornale Radio Rai. La narrazione prosegue con il suo debutto televisivo come corrispondente per la Rai da Parigi e Bruxelles. E poi gli incarichi come inviato di guerra in Algeria e Vietnam, gli incontri con i personaggi importanti e anche la sua esperienza come pianista e jazzista: quella per la musica resterà per Piero Angela una delle più grandi passioni in assoluto.

Tra le tante memorabili tappe della sua vita, c'è l'epocale racconto dello dell'uomo sulla luna e l'idea di portare la scienza e la natura in prima serata, rendendole fruibili anche agli spettatori occasionali. A lui si devono programmi televisivi come "Quark", "Super Quark", "Viaggio nel Cosmo", "La macchina Meravigliosa" e "Il pianeta dei dinosauri"

Nel corso della serata Alberto Angela dialoga con importanti personalità, che con Piero Angela hanno condiviso esperienze professionali e di vita. Vedremo il Maestro Riccardo Muti, il Nobel per la fisica Giorgio Parisi, l'astronauta Paolo Nespoli, il musicista Stefano Bollani, ma anche Jovanotti (che racconta di quando Angela gli fece compagnia in varie tappe di un suo tour) e la giornalista Gaia Tortora, che parla dell'amicizia tra suo padre Enzo e il divulgatore.

In occasione della messa in onda di questo speciale interviene il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, ha rilasciato importanti parole che riportiamo qui di seguito: "Piero Angela, un intellettuale che ha trasmesso conoscenza. Il suo lavoro si è sviluppato per 70 anni e, in questo lungo arco di tempo, ha costruito un patrimonio di sapienza ancor oggi accessibile a tutti. Piero Angela ci ha consegnato anche per il futuro un patrimonio di cultura e di senso di responsabilità e gli siamo riconoscenti".

Dove vedere “Ulisse” in tv e in streaming (25 maggio)

Lo speciale "Ulisse" dal titolo Piero Angela - Un viaggio lungo una vita” va in onda oggi, giovedì 25 maggio 2023, su Rai 1 a partire dalle 21.25. Il programma è inoltre visibile - in live streaming e on demand - sulla piattaforma RaiPlay.