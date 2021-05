Rai1 sospende Ulisse per ascolti bassi? Alberto Angela fa chiarezza

Alberto Angela ha smentito le voci sulla presunta sospensione del programma di Rai1 ‘Ulisse’, circolata nei giorni scorsi con la motivazione di ascolti troppo bassi per una prima serata. I rumors avevano iniziato a circolare dopo il terzo appuntamento della stagione in onda al mercoledì sera, quando, a due puntate alla conclusione del ciclo, la rete aveva modificato il palinsesto sostituendolo con le repliche del Commissario Montalbano. Considerati gli ascolti non proprio entusiasmanti (dopo il debutto di Ulisse dello scorso 21 aprile con il 14,96% di share, la percentuale è calata sensibilmente nelle due puntate successive, prima al 13,88% e poi al 12,87%) si era pensato fosse stata una scelta dettata dai dati, circostanza che il giornalista, autore e conduttore televisivo ha negato decisamente.

Alberto Angela smentisce la sospensione di ‘Ulisse’

"Ulisse non si ferma. Stiamo regolarmente montando le ultime due puntate di questa edizione che sono solo state rinviate poiché l'emergenza Covid ha causato dei rallentamenti nelle lavorazioni. La sospensione del programma non è mai stata presa in considerazione da nessuno": questo il chiaro ed esaustivo tweet scritto da Alberto Angela, a conferma di quanto annunciato anche dalla pagina social del programma.

"Carissimi, abbiamo in serbo per voi nuove sorprese. Tutta la squadra del programma è al lavoro. L’emergenza Covid ci ha obbligati a rallentare il ritmo di produzione ma stiamo preparando le due ultime puntate della serie di quest’anno. Due puntate inedite, del tutto nuove", ha fatto sapere la pagina Facebook di Ulisse: "La prima è dedicata a San Francesco e a Chiara, due protagonisti del Medioevo, santi e ribelli. Ne racconteremo la storia muovendoci nei luoghi in cui tutto è accaduto. La seconda affronta un tema di grande attualità: la crisi climatica che stiamo attraversando".E ancora: "Come potete immaginare, abbiamo lavorato in piena emergenza e stiamo ultimando le nuove puntate. #Ulisse sta tornando".