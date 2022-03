Ultima Fermata, la storia di Jonatan e Adriana: la chiamata sospetta e la gelosia

La seconda coppia protagonista di Ultima Fermata è quella di Adriana e Jonatan. I due stanno insieme da quattro anni, ma da circa un anno e mezzo le cose non vanno più bene. Lei è molto gelosa e lo controlla costantemente, lui si professa limpido e senza macchie, ma la loro relazione ha subito il primo grande colpo quando, mentre erano in auto, a lui arriva una chiamata da un numero sconosciuto e una donna lo chiama per nome e poi aggiunge "amore". Da quel momento tutto è cambiato.

Adriana è molto insicura e questo per forza va a minare la relazione, ma il racconto che lei fa non è rosa e fiori. L'amore c'è da parte sua, ma Jonatan non le dice che la ama, non le dà attenzioni, non le fa complimenti ("Io ti cammino nuda accanto e non mi noti") e poi ci sono quel reggiseno e quella medaglietta che lei ha trovato nella macchina di lui... Il quadro non è roseo.

Le prime immagini in diretta che vede Adriana la mandano in confusione: il compagno stava solo parlando con la personal trainer e le fa alcuni complimenti, ma innocui. Basta questo per far scoppiare in un pianto Adriana. Inizia un percorso con una psicoterapeuta e così inizia a rendersi conto che sta sbagliando, è troppo gelosa ma perché è insicura di se stessa.

La decisione di Jonatan

"La mia vita è diventata un giuramento continuo, io mi sono perso in questi anni e mi sono ritrovato in questi giorni qui, io non ti sto dicendo che tu hai colpa e io ragione, io ti sto dicendo che il Jonatan che ero e quello che voglio essere non combaciano più. Quando ho scritto al programma avevo un po' di speranza, speravo che le cose potessero riprendersi... Come hai vissuti questi giorni? Hai riflettuto, hai pensato?" ha spiegato Jonatan durante il confronto dopo che la parte specchio si è aperta. "Sì, assolutamente sì. Voglio dimostrartelo", gli ha risposto Adriana. "Tu non lo sai quanto mi fa male vederti piangere, ma bisogna che te lo dica. Il mio sentimento è cambiato, io ti voglio bene , ma capisci che se continuo con te lo faccio solo per pietà? Lo capisci? Io non provo più le stesse cose e se te lo dico bisogna che tu pensi a te stessa".

"Credo di non averti fatto mancare nulla, se non l'averti segregato. Fidati io sono sicura di quello che voglio", ha provato a ribattere Adriana, ma non c'è stato nulla da fare anche Jonatan è rimasto fermo sulla sua decisione.

"Adriana ti voglio bene, ma lo devo fare per me e soprattutto per te. Mi dispiace", queste le ultime parole e così con una mano su un pulsante rosso sono finiti quattro anni di relazione.

Adriana è tornata dalla terapeuta. Lei ha capito i suoi errori e adesso può iniziare un nuovo capitolo della sua vita seguita da una psicoterapeuta.

“Ho trovato un reggiseno in macchina”

“INTANTO NON ERA UN REGGISENO MA UN TOP SPORTIVO”

ah scusa #UltimaFermata pic.twitter.com/XarbC9X5jJ — emilyamicamia~screaming crying era (@Spettatricegfv1) March 23, 2022

Adriana tu devi lavorare su te stessa per vivere meglio tu, non per lui che al 99% ti ha messo le corna e ti ha fatto diventare una “pazza” #UltimaFermata — Rachel (@illneverchangeh) March 23, 2022

lei si prende tutta la colpa ma i reggiseni sotto il sedile di lui non penso li mettesse lei cioè...#ultimafermata — Thisagio (@AThisagio) March 23, 2022

