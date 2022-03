Ultima fermata con Simona Ventura: come funziona, le coppie e le anticipazioni

Ultima Fermata è il nuovo programma di Canale 5 dedicato all'amore, ai sentimenti e alle coppie. Non coppie qualsiasi, ma quelle che sono in crisi, al limite del non ritorno, da questo infatti il nome "Ultima Fermata" che riassume perfettamente lo stato d'animo dei concorrenti. Conduttrice del programma è Simona Ventura, pronta a una nuova avventura che la riporta sull'ammiraglia Mediaset dopo aver condotto Temptation Island nel 2018.

Le puntate di Ultima Fermata e quando va in onda

La prima puntata di Ultima Fermata andrà in onda il 23 marzo alle 21:30, circa, su Canale 5. Le puntante dovrebbero essere quattro, ma al momento nessuna comunicazione ufficiale è stata data, bisognerà aspettare la messa in onda del primo appuntamento per capire come sarà strutturato il programma.

Come funziona Ultima Fermata

Può ricordare Temptation Island, ma non è così. Nel reality ambientato in Sardegna le coppie venivano divise per mettere alla prova la relazione e l'amore, spesso con risultati miseri, in questo nuovo format invece le coppie sono già in crisi e devono ritrovarsi. La promo che da alcuni giorni va in onda in tv recita: "Si è insieme sullo stesso binario verso un’unica direzione. Ma talvolta abbiamo bisogno di capire se è giusto proseguire uniti o se lasciare quel binario per sempre. Eh sì, a volte bisogna fermarsi e capire se è necessaria un’ultima fermata".

Simona Ventura ha presentato il programma così: "I problemi di una coppia possono essere tanti: la mancanza di dialogo, il desiderio di un foglio non condiviso o addirittura il scordarsi del perché ci siamo scelti. Lasciamo che sia il tempo a risolvere i problemi, ma siamo sicuri che sia giusto? Forse occorre fermarsi e con l'aiuto di uno psicoterapeuta capire cosa è meglio peri il nostro futuro".

Il programma è stato scritto da Raffaella Mennoia e Luca Zanforlin, autori che da anni lavorano con Maria De Filippi e la sua società di produzione televisiva, Fascino, come ad esempio in Uomini e Donne.

Cos'è la "parete multistrato"

Ad aggiungere dettagli sul meccanismo del nuovo programma targato Fascino è il sito Davide Maggio che anticipa la presenza della cosiddetta "parete multistrato" a dividere la casa in cui vivranno le coppie. Il primo strato (led) permetterà di comunicare in maniera unidirezionale con l’altro raccontando il proprio punto di vista, il secondo strato (trasparente) è quello che permetterà di vedere cosa fa l’altro (dunque una visione oggettiva di ciò che accade), il terzo strato è relativo alla decisione finale. La divisione dei protagonisti nelle case è pensata in base a chi si è rivolto per primo alla trasmissione, diviso, dunque, dalle "controparti".

La particolarità è che le coppie non vivranno isolate: ogni partecipante, infatti, nella propria ‘porzione’ di casa potrà fare ciò che vuole, anche uscire (seguiti dalle telecamere) o invitare persone vicine alla coppia (paradossalmente anche l’amante o il nuovo compagno, come - si legge ancora sul sito - capiterà a Valeria). Fondamentale sarà l’apporto di psicologi e terapeuti che aiuteranno i protagonisti a capire i perchè dei loro comportamenti e a prendere una decisione.

La decisione finale

Quando entrambe le parti metteranno la mano sull’apposito tasto, la parete che li divide sparirà e si avrà il cosiddetto "terzo strato" da cui partirà il confronto. Presa la decisione, la coppia uscirà dal programma che, in ogni puntata, avrà nuovi protagonisti.

Le coppie di Ultima Fermata

Stefania e Maurizio: a raccontare la loro storia è Maurizio: "Sono sposato con Stefania da quattro anni, nonostante il nostro siamo un amore con la a maiuscolo, Stefania vuole molto un figlio, io no. Questo ci allontana e a me fa stare male. La paura di perderla c'è, senza Stefania la mia vita non me la vedo".

La seconda coppia è formata da Biagio e la fidanzata. A raccontare i loro problemi è la ragazza: "Sono fidanzata con Biagio da 10 anni, non abbiamo più rapporti fisici come avevamo un tempo perché lui non riesce ad accettare che io sono stata con un'altra persona. Scrivo a Ultima Fermata perché non mi dà le giuste attenzioni e non mi fa sentire desiderata".

La terza coppia è formata da Adyana Seredova e Jonatan Rosati. A spiegare le problematiche di coppia è lui: "Io e Adryana eravamo complici, poi improvvisamente in auto squilla il telefono, sconosciuto. Rispondo in vivavoce e si sente ah amore sei con lei, da quella telefonata il mio rapporto con Adriana è cambiato".

La quarta coppia è formata da Valentina e Samuel. "Sono Samuel e sono sposato con Valentina da circa sei anni, purtroppo il rapporto tra me e lei è in crisi - ha spiegato il marito - Ha conosciuto casualmente un uomo e ad oggi sono amici del cuore. Qualche mese fa mi ha fatto recapitare questa lettera dove chiede un divorzio consensuale, io ho scritto al programma perché voglio salvare il nostro matrimonio".

Simona Ventura è la conduttrice di Ultima Fermata

Simona Ventura, attualmente impegnata anche in "Citofonare Rai 2", sarà la narratrice del percorso che le coppie faranno all'interno del programma per provare a cambiare il destino del loro amore. In un primo momento si era fatto il nome di Giulia De Lellis come possibile conduttrice, ma la scelta è poi ricaduta sul volto noto della tv.

A qualche ora dal debutto, sui social la conduttrice ha ammesso una certa agitazione per l'esordio: "E' vero che mi sto preparando con molto anticipo, ma sono davvero agitata e non voglio nascondervi nulla!" ha scritto ai follower a cui ha dato appuntamento a questa sera, ore 21:30.