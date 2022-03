Ultima Fermata, il programma sui social è già un successo tra critiche e complimenti

Ultima Fermata è un mix tra Temptation Island e C'è posta per te, con la differenza che i concorrenti, o almeno due delle tre coppie, possono vedere in diretta il partner mentre si rapporta con l'amante o l'amico. Questa cosa ha mandato in visibilio i fan del trash sentimentale e sui social, soprattutto Twitter, i commenti si sono triplicati facendo balzare l'hasthag "ultimafermata" alla prima posizione delle tendenze.

Le tre coppie sono state divise in due appartamenti uniti da una parete speciale: da una parte due uomini e una donna (Valeria, Jonatan e Samuel), dall'altra due donne e un uomo (Adriana, Valentina e Maurizio). Le due metà della casa sono unite da una parete "multistrato" che può essere divisoria (nessuno vede nulla), trasparente ma unidirezionale cioè solo uno dei due può vedere cosa fa e sentire cosa dice il partner e infine il terzo strato che sarà utilizzato solo durante la decisione finale.

La divisione delle coppie è stata decisa in base a chi si è rivolto per primo alla trasmissione, diviso, dunque, dalle "controparti".

Tra le coppie più commentate ci sono sicuramente Valeria e Maurizio, lei sta con un altro uomo ma non sa se potersi fidare di lui. Il matrimonio tra Maurizio e Valeria si è sgretolato per colpa dei tradimenti di lui e poi perché Valeria ha incontrato Antonio in chiesa: lui era un centurione, lei la Madonna. Alcuni hanno anche ipotizzato che i concorrenti siano pagati e che stiano portando avanti un copione, altri ancora hanno sottolineato come le canzoni scelte ricordino molto quelle utilizzate per Temptation Island.

MA VOI VE LO IMMAGINATE ANTONIO IN CHIESA A FARE IL CENTURIONE #ULTIMAfermata pic.twitter.com/fNxZxcEMTj — kimora ? (@aromik_7) March 23, 2022

aspetta ma ci sono anche gli amanti nel programma MARIA TU SEI ICONICA #UltimaFermata pic.twitter.com/QjQzhUhhWH — maria ? (@Maria25760009) March 23, 2022

NO RAGA PURE L’AMANTE IN CASA CON LORO MI STO SENTENDO MALE MARIA NOI TI DOBBIAMO DIRE GRAZIE #UltimaFermata pic.twitter.com/iwGlG5fVM9 — soraya? (@sixofcrovz) March 23, 2022

Ci sembrava Temptation Island un programma basato sulle corna ma qui siamo proprio OLTRE è letteralmente costruito intorno a persone che guardano le nuove relazioni degli ex #UltimaFermata March 23, 2022