Ultima Fermata, la storia di Valeria e Maurizio tra tradimenti e un centurione

Maurizio e Valeria sono marito e moglio, ma ormai da qualche anno non vanno più d'accordo anzi. Tutto è iniziato per i tradimenti di Maurizio: Valeria lo pedinava e una volta lo ha visto mentre stava bagnando l'accapatoio (che avrebbe dovuto usare in piscina) con una bottiglia d'acqua. I tradimenti sono proseguiti anche mentre Valeria era incinta, il loro rapporto si è logorato fino a spezzarsi definitivamente quando in chiesa Valeria ha conosciuto Antonio.

Lei interpretava la Madonna, lui era un centurione. I due hanno iniziato a frequentarsi e poi la relazione è diventata sempre più seria, fino a quando non si sono detti "ti amo". A questo punto Maurizio si è fatto da parte. Valeria e Antonio hanno continuato la loro relazione, ma qualcosa comunque non è andato bene.

A Ultima Fermata i due hanno avuto la possibilità di capire quale binario prendere.

Maurizio vede la moglie con l'amante

Maurizio, tramite il vetro multistrato, ha potuto vedere in diretta Valeria rapportarsi con "l'altro", Antonio. Lei si è tinta i capelli di rosso per Antonio, lui la accoglie con un mazzo di rose, le dice che l'ama e si scambiano un lunghissimo abbraccio e anche qualche bacio, anche se non si sono visti bene.

Antonio dopo poco le ricorda che lui vuole vivere con lei e le chiede di scegliere tra lui e il marito, ma Valeria non lo sa, è bloccata tra il rispetto verso il marito e le insicurezze verso Antonio. L'uomo però è sempre pronto a ricordarle che si è fatto il viaggio da Foggia per stare con lei e dimostrarle il suo amore.

Dopo il primo incontro Valeria ha deciso di mandare via Antonio per avere tempo per riflettere e infatti esterna i suoi pensieri: "Vorrei più sicurezza, sembra che lui voglia prendersi solo il buono, lui mi ha sempre dato la giustificazione che io sono ancora sposata, ma nonostante Maurizio sia andato a vivere lontano, in lui non ho visto convinzione anche se lui mi ha presentato i genitori. Io invece ho cercato di limitare, infatti non ha conosciuto la mia famiglia".

Antonio però poi è ritornato nella casa e Maurizio ancora una volta ha visto tutto e sgomento commentava la situazione con Adriana e Valentina.

"Tu sei la mia vita, voglio che ci sposiamo", le parole di Antonio; "Io ho due figli, lo sai e in più di un'occasione non mi sei sembrato propenso", ha ribattuto Valeria. "Lo so e ti chiedo scusa, per me sei una stella per me, io ho fatto questo viaggio per dimostrartelo", ha ripetuto Antonio.

A questo punto Maurizio ha ascoltato delle parole difficili da digerire: "Forse io l'ho illuso - spiega la moglie - che questo viaggio poteva riavvicinarci, ma io non lo so se questa possibilità ci sarebbe stata davvero".

La conversazione tra Valeria e Antonio è poi continuata in un tira e molla che è sembrato infinito. Alla fine però Valeria ha fatto andare via, di nuovo, Antonio e ha preso la sua decisione.

La scelta di Valeria

Non è dato sapere quanto tempo sia passato, ma dopo aver parlato anche con lo psicoterapeuta Valeria si è sentita sicura della sua decisione e quindi ha poggiato la sua mano sul pulsante. La vetrata si è aperta e i due si sono parlati, un po' come quello che accade a C'è posta per te quando si apre la busta.

Valeria ha deciso di uscire da sola, ha bisogno di tempo per se stessa, per ritrovarsi. La rabbia nei confronti del marito è ancora molta, ma anche Maurizio recrimina molte scelte alla moglie e la scelta giusta probabilmente è stata presa.

