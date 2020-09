Io e te, Diaco: "La Rai non autorizza la messa in onda dell'ultima puntata"

Chissà come sarebbero stati i saluti finali di Pierluigi Diaco al pubblico di 'Io e Te'. Non lo sapremo mai. Al termine di una chiacchieratissima stagione televisiva segnata sì dal parterre di importanti ospiti, ma anche da siparietti polemici con gli stessi (presto diventati virali in rete), l'appuntamento finale con il talk show di Rai Uno non andrà in onda causa covid. Il congedo era previsto per oggi, venerdì 4 settembre, a partire dalle 14. "Raiuno e la task force Rai, che ringrazio per la meticolosa attenzione, non ci hanno autorizzato a tornare in onda", precisa il giornalista.

"Non abbiamo ancora ricevuto l'esito del tampone della nostra collaboratrice. Ci auguriamo vivamente che sia negativo e tifiamo tutti per lei", prosegue ad AdnKronos Diaco, sottoposto a sua volta al tampone e risultato negativo. "Naturalmente dispiace a tutti noi non aver avuto l'occasione di salutare i nostri affezionati telespettatori, ma la salute e la sicurezza vengono prima di tutto". Prosegue invece il suo viaggio alla guida di 'Non Stop News' su Rtl, a differenza delle indiscrezioni su una sospesione dal ruolo a seguito della lite in diretta con la collega Giusi Legrenzi.

Spazio dunque ai ringraziamenti e bilanci a mezzo stampa. "Sono grato alla mia amica Katia Ricciarelli per lo straordinario lavoro, al cast, alla redazione e a tutta la produzione per l'impegno e la passione. Insieme abbiamo realizzato le 65 puntate di questa edizione estiva". "Il mio grazie più commosso va al pubblico si è affezionato al nostro lavoro e ci ha premiato con affetto: con le 59 puntate dell'estate 2019 e le 17 della versione del sabato sera nell'autunno-inverno 2019-2020, abbiamo mandato in onda in un anno e mezzo ben 141 puntate della nostra trasmissione". La media degli ascolti è stata intorno al 10 per cento di share, un risultato senza infamia e senza lode.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Rivedremo presto Diaco in tv? "Mi auguro di poter tornare nel 2021 con un nuovo progetto che ho già presentato alla Rai". Un mese fa Pigi dichiarò di aver proposto all'azienda una sorta di spin off di Io e Te tutto incentrato sui momenti musicali già presenti in trasmissione. Quegli spazio durante il quale il conduttore ascolta una canzone mentre delle immagini scorrono sugli schermi, potrebbero cominciare a vivere di vita propria.