"Un'altra scatenata dozzina", il trailer e le informazioni del film con JD di Scrubs

Per tutti, Zach Braff sarà per sempre il dottor John Dorian, o meglio JD, di Scrubs. Ma se volete vedere come è diventato oggi, a distanza di molti anni dalla fine di quell'amata sit com, allora a breve ci sarà una possibilità con il film Un'altra scatenata dozzina, remake Disney+ della commedia familiare di successo del 2003, in cui Zach Braff riprende il personaggio del padre di famiglia in origine interpretato da Steve Martin e Gabrielle Union nel ruolo che fu di Bonnie Hunt. Ecco tutte le informazioni e il trailer.

Quando esce e dove vedere Un'altra scatenata dozzina

Il film Un'altra scatenata dozzina sarà disponibile dal 18 marzo 2022 in esclusiva su Disney+.

Di cosa parla il film in uscita su Disney+

Disney+ ha diffuso il trailer che mostra la storia divertente e commovente delle imprese scatenate di una famiglia mista di 12 persone (nel film originale 12 era il numero dei figli, in questo caso i figli sono "solo" dieci), i Bakers, mentre si destreggiano tra una vita domestica frenetica e la gestione del loro business familiare.

Il cast del film

Un'altra scatenata dozzina è diretto da Gail Lerner, da una sceneggiatura di Kenya Barris & Jenifer Rice-Genzuk Henry basata sul romanzo di Frank Bunker Gilbreth, Jr. e Ernestine Gilbreth Carey. Kenya Barris è il produttore, mentre Shawn Levy, Gabrielle Union, Brian Dobbins e Donald J. Lee, Jr. sono gli executive producer.

Il film è interpretato da Gabrielle Union, Zach Braff, Erika Christensen, Timon Kyle Durrett, Journee Brown, Kylie Rogers, Andre Robinson, Caylee Blosenski, Aryan Simhadri, Leo Abelo Perry, Mykal-Michelle Harris, Christian Cote, Sebastian Cote e Luke Prael.

Il trailer del film

Ed ecco il divertente trailer ufficiale in italiano di Un'altra scatenata dozzina.