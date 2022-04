'Un'altra verità' su Canale 5: le anticipazioni della prima puntata

Mercoledì 27 aprile la miniserie francese “Un’altra verità” debutta nel prime time di Canale 5. Reduci dalla visione di “La scogliera dei misteri” i telespettatori italiani hanno l’occasione di fare il bis, ricorrendo ancora una volta a un thriller d’Oltralpe. In un’alternanza vertiginosa tra passato e presente, scavando nella mente della protagonista la fiction sonda i concetti di verità e menzogna e le sfumature del bene e del male. Scopriamo di più su questo nuovo prodotto che promette di caricare di suspense i prossimi mercoledì sera televisivi.

Un’altra verità, prima puntata: anticipazioni e trama

“Un’altra verità” (titolo originale: “J’ai menti”, in italiano “Ho mentito”) è composta da 6 episodi trasmessi in tre puntate totali. La prima puntata, in onda mercoledì 27 aprile, ci porta nella Biarritz - piccola città marittima sulla costa atlantica della Francia - del 2003. Gli abitanti del luogo sono terrorizzati da un misterioso serial killer che uccide giovani donne. La protagonista della storia è Audrey (interpretata da Camille Lou), diciannovenne dedita al divertimento e alla superficialità. Nel corso di una turbolenta nottata la giovane viene aggredita da un uomo misterioso, ma riesce a fuggire in tempo, prima di essere assassinata. Mediante un salto temporale di 16 anni ritroviamo una Audrey trentacinquenne avvocatessa a Parigi. Quando viene a conoscenza di un nuovo omicidio avvenuto a Biarritz la donna intercetta un particolare che le ricorda quello sciagurato episodio della sua giovinezza. Decide così di tornare nella sua città Natale per indagare: a quel punto dovrà fare i conti con un passato che credeva ormai sepolto…

Dove vedere la fiction in tv e in streaming (mercoledì 27 aprile)

I primi due episodi di “Un’altra verità” vanno in onda mercoledì 27 aprile in prima tv alle 21:20 su Canale 5 e in live streaming e on demand su Mediaset Play.