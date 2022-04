"Un'altra verità" su Canale 5: le anticipazioni della seconda puntata

Mercoledì 4 maggio va in scena la seconda delle tre serate che Canale 5 dedica a “Un’altra verità”, una tesa miniserie francese che nelle sue immagini alterna passati e nuovi omicidi di un pericoloso assassino. La protagonista, l’avvocatessa Audry, è alla ricerca di indizi e vuole a tutti i costi trovare i tasselli mancanti di un complesso puzzle. Scopriamo tutte le anticipazioni del terzo e del quarto episodio della fiction.

Un’altra verità: anticipazioni del terzo e del quarto episodio

Dopo il debutto della scorsa settimana vanno in onda, mercoledì 4 maggio, il terzo e il quarto episodio (di sei totali) della miniserie di genere thriller “Un’altra verità” (il titolo originale è “J’ai menti”, ovvero “Ho mentito”). Nel primo episodio della serata vediamo Pauline, ormai a fine gravidanza, occuparsi della morte di Madeleine con il padre Joseph, che nel 2003 si era messo sulle tracce di Itsas. Intanto Audrey entra in contatto con Conan, che confida alla donna di aver interagito con Madeleine mediante un sito di appuntamenti. Nel successivo episodio vediamo Audry molto provata dopo la tentata aggressione subìta da parte di Itsas. Quando pochi giorni dopo viene ritrovato il corpo senza vita di Elaura capiamo che Itsas non si è dato per vinto e ha intenzione di uccidere ancora.

Dove vedere la fiction in tv e in streaming (mercoledì 4 maggio)

Il terzo e il quarto episodio di “Un’altra verità” vanno in onda mercoledì 4 maggio in prima tv alle 21:20 su Canale 5 e in live streaming e on demand su Mediaset Play.