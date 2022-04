Un’altra verità: trama, cast, quando inizia la nuova fiction di Canale 5

Generalmente le fiction straniere sono una costante dei palinsesti estivi di Mediaset. Stavolta il “Biscione” fa però un’eccezione e, in piena primavera, propone una miniserie francese in 6 puntate, trasmesse in due serate in prima tv assoluta su Canale 5. Il titolo è Un’altra verità (quello originale è J'ai menti, ovvero Ho mentito) e la vedremo dal 27 aprile in prima serata. Scopriamone la trama, il cast e tutte le anticipazioni.

Le anticipazioni della serie: trama

L’iniziale programma di Canale 5 era quello di trasmettere Viola come il mare poco dopo le festività pasquali. L’attesa fiction con Francesca Chillemi e Can Yaman non è però pronta ed è dunque slittata al prossimo autunno. Per riempire il buco in palinsesto, quindi, Canale 5 si affida a Un’altra verità, una miniserie transalpina - girata nel 2021 - ricca d’intrighi e suspense.

La storia è ambientata a Biarritz, una cittadina marittima sulla costa basca a sud-ovest della Francia. La protagonista della trama è Audrey (interpretata dall’attrice e cantante Camille Lou), una donna di 35 anni che in passato è sopravvissuta a un serial killer. A distanza di anni da quei delitti, viene trovato il corpo senza vita di una diciassettenne, morta in circostanze poco chiare ma che ricordano proprio quei vecchi omicidi. Per Audrey sarà l’inizio di un nuovo incubo.

Cast

Diretta da Frédéric Berthe su un soggetto di Bénédicte Charles e Olivier Pouponneau, la serie vede nei ruoli principali del cast, oltre a Camille Lou, gli attori Thierry Neuvic, Annelise Hesme, Hubert Delattre e Natalia Dontcheva.

Un’altra verità: quando inizia e dove vederla in tv e streaming

Un’altra verità sarà trasmessa su Canale 5 in due prime serate (tre puntate per volta) a partire da mercoledì 27 aprile.

Dopo la messa in onda televisiva, tutti gli episodi saranno disponibili in modalità on-demand sulla piattaforma Mediaset Infinity.